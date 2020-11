Bertāns pēc līguma pagarināšanas varētu pelnīt 19 miljonus sezonā

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns pēc jauna līguma noslēgšanas varētu pelnīt nedaudz pāri 19 miljoniem ASV dolāru (16 miljoniem eiro), izskaitļojis "The Athletic" apskatnieks Džons Holindžers.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka Bertānam noslēdzies līgumus ar Vašingtonas "Wizards", un viņš kļuvis par neierobežoti brīvo aģentu. Pagājušajā sezonā 54 spēlēs Bertāns izcēlās ar vidēji 15,4 punktiem, 4,5 atlēkušajām bumbām un 1,7 piespēlēm. Šajā starpsezonā latvietis tiks pie ievērojama algas palielinājuma, un Vašingtonas kluba vadība uzsvērusi, ka vēlas Bertānu noturēt sastāvā. Pagājušajā sezonā Bertāns pelnīja septiņus miljonus dolāru (5,9 miljoni eiro), bet tagad sagaidāms, ka viņa alga pieaugs vairāk nekā divas reizes.

Holindžers savā analīzē izcēla to, ka Bertāns aizvadītajā sezonā realizēja 42,4 % tālmetienu, vidēji izdarot 13,9 tālmetienus 100 uzbrukuma laikā. Tikai Džeims Hārdens (Hjūstonas "Rockets) un Badijs Hīlds (Sakramento "Kings") to darīja vairāk. "Šis statistikas rādītājs neiekļauj, cik reizes pret Bertānu pārkāpa noteikumus tālmetienu laikā. Tas notika tik bieži, ka viņš izpildīja gandrīz tikpat soda metienu, cik divpunktu metienu," secināja "The Athletic" apskatnieks.

Bertāns gaidāmajā starpsezonā no brīvajiem aģentiem uzskatāms par trešo labāko spēka uzbrucēju aiz Entonija Deivisa un Danilo Galināri, tomēr Holindžers uzskata, ka nebūs daudzas komandas, kuras vēlēsies uzņemties lielas algas maksāšanu latvietim.

"Gluži kā situācijā ar Galināri, Bertāna dzīvi arī apgrūtina jautājums: "Kurš vēl viņam varētu maksāt?" Viņam būs jau 28 gadi, un viņš nav piemērots kandidāts komandai, kas veic sastāva pārbūvi, bet vairākām kvalitatīvām komandām ar vietu algu griestos jau ir kvalitatīvi spēka uzbrucēji," turpināja Holindžers.

Žurnālists uzsvēra, ka "Wizards" grib ar Bertānu noslēgt pēc iespējas mazāku līgumu, lai viņi vēl varētu noalgot kādu, kurš var spēlēt arī aizsardzībā. Liels Bertāna līgums "Wizards" var radīt neērtības, jo Bredlijs Bīls no nākamās sezonas saņems 34 miljonus dolāru.