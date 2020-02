Bertāns priecājas par gūto uzvaru; Porziņģis tikmēr neapmierināts

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Vašingtonas "Wizards" spēlētājs Dāvis Bertāns piektdien, 7. februārī, pēc aizvadītās spēles pret Kristapa Porziņģa pārstāvēto Dalasas "Mavericks" pauda gandarījumu par sīvā cīņā izrauto uzvaru. Tikmēr viņa tautietis bija pretējās domās.

"Delfi" jau ziņoja, ka Bertāns 7. februārī guva 20 punktus NBA regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Vašingtonas "Wizards" komandai izcīnīt uzvaru pār "Mavericks", kuras sastāvā Porziņgis guva 11 punktus.

Spēles pēdējās 1,8 sekundēs laukumā atradās arī otrs "Wizards" latviešu basketbolists Anžejs Pasečņiks, un šī kļuva par pirmo NBA spēli, kad vienā mačā laukumā pabija trīs latviešu basketbolisti.

"Wizards" savā laukumā pārspēja "Mavericks" ar rezultātu 119:118 (29:33, 33:31, 30:29, 27:25).

"Sajūtas ir ļoti patīkamas, jo Bredlijs Bīls pašā mača galotnē izrāva mums uzvaru. Šādas iespējas spēlēs negadās bieži... Lai arī cik slikti justos zaudētāji, mums tā ir ļoti salda uzvara," pēc panākuma pret Porziņģa pārstāvēto "Mavericks" teica Dāvis Bertāns.

Viņš arī nevairījās paslavēt savu jauno komandas biedru Šabazu Neipjēru. "Viņš šeit ieradās tikai šodien, bet man šķita, ka viņš spēlēja labi. Šabazs paaugstināja spēles tempu, kā arī lieliski aizpildīja Aizejas Tomasa vietu."

"Lai arī viņam vēl ir vairākas lietas kas jāapgūst, viņš šajā duelī mums ļoti palīdzēja."

Savukārt Bertāna tautietis Porziņģis bija ļoti neapmierināts ar spēles gala rezultātu. "Šī spēle bija slikta, bet tā tas vienkārši ir," pauda liepājnieks. "Pēc šādiem mačiem esi dusmīgs, jo zini, ka zaudēji spēli, kuru noteikti nevajadzēja zaudēt. Nav viegli, kad neuzvaram šādas spēles."

Viņš gan uzsvēra, ka tāds ir NBA čempionāts - pēc labām spēlēm seko sliktas un otrādi.

Bertāns šajā spēlē laukumā pavadīja 31 minūti un 13 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no trim divpunktu metieniem, piecus no deviņiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles un četras reizes pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par 13 punktiem vairāk nekā ielaida.

Tikmēr Porziņģis laukumā pavadīja 21 minūti un 16 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no trim divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva trīs kļūdas un piecas reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par trim punktiem mazāk nekā ielaida.

"Wizards" ar 18 uzvarām 50 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Mavericks" ar 31 uzvaru 52 spēlēs ir septītajā vietā Rietumu konferencē.