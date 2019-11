Bertāns realizē četrus tālmetienus 'Wizards' neveiksmē pret 'Kings'

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē guva 12 punktus, bet viņa pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" ar 106:113 savā laukumā piekāpās Sakramento "Kings".

Bertāns šajā mačā spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa un nospēlēja 26:21 minūti. Viņš visus savus punktus guva ar trīspunktu metieniem, trāpot četrus no deviņiem metieniem no tālmetieniem. Viņš aizmeta garām vienīgo divpunktu metienu, bet uz soda metienu līnijas nestājās. Latvietis izcīnīja arī sešas atlēkušās bumbas, izdarīja divas piespēles, pa vienai reizei bloķēja un pārtvēra bumbu, bet spēli noslēdza ar +/- koeficientu +4.

Bredlijs Bīls bija rezultatīvākais spēlētājs "Wizards" rindās, 41 nospēlētajā minūtē gūstot 20 punktus, bet Aizeja Tomass pievienoja 17 punktus. "Kings" sastāvā 26 punktus guva Harisons Bārnss, 21 punkts Bogdanam Bogdanovičam, 18 punktus sameta Badijs Hīlds, savukārt Ričons Holmss izcēlās ar 16 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām.

Spēles pirmā puse aizritēja ļoti līdzīgā cīņā, un pirmais puslaiks noslēdzās ar rezultātu 57:57. Trešajā ceturtajā "Kings" veica nelielu izrāvienu un izvirzījās vadībā ar 85:77, un turpinājumā turējās nelielā vadībā. Pēc Bertāna piespēles Tomass trāpīja trīspunktienu, un "Wizards" pietuvojās līdz 97:100. Galotnē veiksmīgāk darbojās "Kings" basketbolisti, kas mājiniekus tuvāk nepielaida.

NBA Austrumu konferences kopvērtējumā "Wizards" ar piecām uzvarām 14 spēlēs ierindojas devītajā vietā.