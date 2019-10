Bertāns Sanantonio atgriežas ar karjeras otru rezultatīvāko spēli un zaudējumu

Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns sestdien guva 23 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, bet ar savu karjeras otru rezultatīvāko spēli neglāba Vašingtonas "Wizards" no zaudējuma.

ASV galvaspilsētas komanda viesos ar 122:124 (26:30, 34:30, 30:32, 32:32) piekāpās Sanantonio "Spurs" vienībai, kuru Bertāns pārstāvēja iepriekšējās trīs sezonas.

Bertāns pret savu bijušo komandu nospēlēja 32 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā realizēja abus divus divpunktu metienus, visus piecus tālmetienus un četrus no pieciem soda metieniem. Viņa kontā bija arī divas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle un viens bloķēts metiens. "Wizards" ar rūjienieti laukumā ielaida par sešiem punktiem vairāk nekā iemeta.

Vašingtonas komandā ar 25 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Bredlijs Bīls, bet 19 punkti bija Išam Smitam. Mājiniekiem 27 punktus sameta Lamarkuss Oldridžs, 26 punkti bija Demaram Derouzenam, bet 19 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Dežontem Marejam.

Pirms spēles Bertāns tika godināts ar video un sveicieniem no bijušajiem komandas biedriem, bet mačā viņš iesaistījās ceturtajā minūtē, nākot no rezervistu soliņa. Nepagāja ne divas minūtes, kad viņš iemeta savu pirmo tālmetienu (10:7). Nākamais viņa "trejacis" grozā lidoja otrās ceturtdaļas otrajā minūtē, kad "Wizards" bija jau iedzinējos ar 29:34.

Otrās ceturtdaļas vidū viņš tika nomainīts un atgriezās laukumā spēles trešā nogriežņa sestajā minūtē, kad rezultāta tablo vēstīja 74:72 viesu labā. Ceturkšņa beigās Bertāns iemeta divus soda metienus, tobrīd nedaudz samazinot "Spurs" pārsvaru - 88:90.

Mača pēdējās ceturtdaļas pirmajā minūtē latvietis trieca bumbu grozā no augšas un pievienoja vēl vienu metienu divu punktu vērtībā, kamēr "Wizards" no atrašanās iedzinējos izvirzījās vadībā ar 94:92. Dažas minūtes vēlāk viņš tika neatļauti kavēts, kad izpildīja tālmetienu, un tika pie trim "sodiņiem". Vienu no trim brīvmetieniem Bertāns nerealizēja, kas vēlāk izrādījās viņa vienīgais neprecīzais metiens mačā.

Turpinājumā viņš iemeta vēl trīs tālmetienus, ar pēdējo no tiem trīs minūtes pirms pamatlaika beigām panākot 118:116. Spēles atlikušajās minūtēs noritēja sīva cīņa par vadību, bet mājiniekiem uzvaru izrāva Derouzens, kurš 5,5 sekundes pirms finālsvilpes pēc caurgājiena panāca 124:122.

Bertāns no sava karjeras rezultativitātes rekorda atpalika par pieciem punktiem - 2018.gada 8.janvārī viņš sameta 28 punktus Sakramento "Kings" grozā.

"Wizards" ar vienu uzvaru trīs spēlēs ieņem 13.vietu Austrumu konferencē.

Bertāns iepriekšējās sezonās pārstāvēja Sanantonio "Spurs", bet pēc nonākšanas "Wizards" komandā viņam ir laba iespēja uzlabot iepriekšējās sezonas statistiku - 8,0 punkti, 3,5 atlēkušās bumbas un 1,3 rezultatīvas piespēles vidēji mačā.

"Wizards" neveiksmju vai garo spēlētāju traumu dēļ, debiju NBA šosezon varētu piedzīvot arī Anžejs Pasečņiks, kurš sezonu iesāks attīstības jeb G līgas vienībā Vašingtonas "Capital City Go-Go".