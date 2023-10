Bertāns 'Thunder' komandā debitē ar četriem tālmetieniem pēc kārtas

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pārbaudes spēlē guva 12 punktus un palīdzēja viņa jaunajai komandai Oklahomasitijas "Thunder" ar rezultātu 122:121 pārspēt Sanantonio "Spurs".

Šī Bertānam bija debija "Thunder" rindās, un latvietis laukumā pavadīja nepilnas 10 minūtes, kuru laikā viņš trāpīja četrus no sešiem tālmetieniem. Viņa kontā arī viena pārtverta bumba.

Latvietis laukumā devās otrā puslaika sākumā un nepilnās divās minūtēs realizēja trīs tālmetienus. Mirkli vēlāk grozā lidoja arī viņa ceturtais izpildītais trīspunktnieks, bet pēc tam divi Bertāna izdarītie metieni no spēles bija neprecīzi.

Davis Bertans with just an absurd movement 3 off of the DHO.