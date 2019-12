Bertāns un Pasečņiks neslēpj gandarījumu par Latvijas basketbola vēsturisko mirkli

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē trešdien, 19. decembrī, pirmo reizi Latvijas vēsturē vienā NBA komandā laukumā devās divi latvieši – Vašingtonas "Wizards" rindās plecu pie pleca spēlēja Dāvis Bertāns un Anžejs Pasečņiks, kurš piedzīvoja debiju basketbola mekā. Abi basketbolisti pēc mača žurnālistiem neslēpa gandarījumu par Latvijas sporta vēsturisko mirkli.

Pasečņiks izcēlās ar deviņiem punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām, Dāvis Bertāns guva 26 punktus, bet "Wizards" ar 109:110 savās mājās pagarinājumā zaudēja Čikāgas "Bulls". Pasečņiks tādējādi kļuvis par septīto Latvijas basketbolistu NBA.

"Jūs nemaz nespējat iedomāties, cik maza iespēja (ka divi latvieši vienlaikus spēlē vienā komandā). Fantastiskas sajūtas. Tas tikai parāda, ka Latvijā basketbols attīstās ļoti strauji," sacīja Bertāns.

"Redzējām tribīnēs latviešus. Patīkamas sajūtas. Mēs nākam no maza valsts, bet, kad kaut kas notiek, visi ir priecīgi. Tas ir liels sasniegums, ka mums ir četri NBA spēlētāji," izteicās NBA debitants Pasečņiks.

2017. gadā NBA jauno spēlētāju draftā Pasečņiku ar kopējo 25.numuru izraudzījās Orlando "Magic", kas viņu uzreiz aizmainīja uz Filadelfijas "76ers". Šā gada 1.jūlijā Filadelfijas klubs no Pasečņika atteicās, bet basketbolists ceļu uz NBA turpināja ar spēlēm Vasaras līgā "Wizards" sastāvā. Oktobra vidū Pasečņiks ar "Wizards" noslēdza "Exhibit 10" tipa līgumu, kas paredz, ka viņš saņēma minimālo atalgojumu, bet šonedēļ noslēdza divvirziena līgumu.

Līdzšinējo sezonu Pasečņiks spēlēja NBA attīstības līgā jeb G līgā, pārstāvot Vašingtonas "Capital City Go-Go". 23 gadus vecais Pasečņiks 12 spēlēs vidēji mačā guvis 10,5 punktus, izcīnījis 5,0 atlēkušās bumbas un realizējis 60,4% metienu no spēles.

"It's an amazing feeling."@DBertans_42 and @AnzejsP on being the first Latvian teammates in NBA history. 🇱🇻🇱🇻🇱🇻 pic.twitter.com/1EDEqmtfKl