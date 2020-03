Bertāns uzvarā pār 'Knicks' trāpa sezonas 200. tālmetienu; Porziņģim atkal vāja precizitāte

Latvijas izlases basketbolists Dāvis Bertāns otrdien guva 11 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Vašingtonas "Wizards" komandai, kuras rindās laukumā devās arī Anžejs Pasečņiks izcīnīt uzvaru, savukārt otro maču pēc kārtas metieni grozā nekrita Kristapam Porziņģim.

"Wizards" savā laukumā ar rezultātu 122:115 (36:31, 18:39, 33:17, 35:28) pārspēja Ņujorkas "Knicks".

Rūjienietis otrdienas mačā laukumā pavadīja 29 minūtes un 11 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no deviņiem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem. Basketbolists arīdzan izcīnīja divas atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu un piecas reizes pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par trim punktiem mazāk nekā ielaida.

Bertāns šajā mačā kļuva par vēsturē trešo "Wizards" basketbolistu, kurš sezonā iemetis vismaz 200 tālmetienus. Bredlijs Bīls pirms trim sezonām grozā raidīja 223 "trejačus" ar 40,4% precizitāti, bet GIlberts Arenass 2004./2005. un 2006./2007. gada sezonās trāpīja pa 205 tālmetieniem ar attiecīgi ar 36,5 un 35,1% precizitāti.

Latvijas izlases uzbrucējam šosezon priekšā ir vēl 18 spēles, lai labotu Bīla pirms trim sezonām sasniegto rekordu. Rūjienietis šosezon realizējis 200 "trīnīšus", metot ar 42,4% precizitāti, kas ir septītais labākais rādītājs NBA.

Ja vien Bertāns savainojuma dēļ nebūtu izlaidis deviņas spēles, vidzemnieks būtu pretendents uz 300 realizētajiem tālmetieniem sezonā, ko iepriekš iespējuši tikai Stefens Karijs un Džeimss Hārdens.

Savukārt Anžejs Pasečņiks šajā mačā laukumā pavadīja divas minūtes un 34 sekundes, kuru laikā vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Pasečņiku laukumā iemeta par septiņiem punktiem mazāk nekā ielaida.

Bertāns pirmos punktus guva pirmās ceturtdaļas pašā izskaņā realizējot tālmetienu, bet nākamās ceturtdaļas laikā "Knicks" veica izrāvienu 39:18, kas ļāva viesiem puslaika pārtraukumā doties ar 16 punktu pārsvaru.

Trešajā ceturtdaļā, kurā Bertānam par piezīmes apšaubīšanu lietuviešu tiesnesis Gedimins Petraitis piešķīra tehnisko pārkāpumu, "Wizards" gan deficītu atspēlēja. Savukārt ceturtās ceturtdaļas ievadā Bertāns vispirms trāpīja trīspunktnieku, bet tad divus no trim soda metieniem, gūstot Vašingtonas komandai vadību, ko vienība tā arī neatdeva.

"Wizards" komandas labā 39 punktus guva Bredlijs Bīls, bet ar 21 punktu izcēlās Šabazs Neipjērs. Savukārt viesu rindās pa 20 punktiem Bobijam Portisam un Frenkam Nilikīnam.

"Wizards" ar 24 uzvarām 64 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Knicks" vienībai 20 panākumi 65 spēlēs ļauj atrasties trīs pozīcijas zemāk. Nākamo maču Vašingtonas basketbolisti aizvadīs piektdien, kad viesosies pie Bostonas "Celtics" komandas.

Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" vienība ar rezultātu 109:119 (29:27, 30:27, 26:29, 24:36) viesos piekāpās Sanantonio "Spurs" basketbolistiem.

Liepājnieks laukumā pabija 37 minūtes un 56 sekundes, kuru laikā guva deviņus punktus (3/7 divpunktu metienos, 1/8 trīspunktu metienos), savāca 12 atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, kā arī bloķēja divus metienus. Porziņģis četras reizes pārkāpa noteikumus, divreiz kļūdījās, bet, viņam esot laukumā, "Mavericks" pretiniekiem piekāpās pa vienu punktu.

Spēles rezultātu atklāja tieši Porziņģis, kurš trāpīja metienu no trīspunktu līnijas. Savukārt otrās ceturtdaļas laikā kurzemnieks realizēja vēl divus pustālos raidījumos, palīdzot "Mavericks" komandai saglabāt vadību. Tiesa, puslaika pēdējā minūtē liepājnieks bumbu trieca garām grozam.

Neveiksmīgāka viesiem izrādījās otrā spēles puse, kurā Latvijas basketbolists trāpīja tikai vienu no astoņiem metieniem, bet "Mavericks" komanda ceturtajā ceturtdaļā zaudēja kontroli pār spēli.

Amizanta epizode atgadījās nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām, kad Porziņģis centās izvairīties no "centra auta", bet tā vietā deva "Spurs" vienībai iespēju panākt rezultātu 110:101 savā labā.

