Bērziņam 16 punkti un 'double-double', Freimanim 17 punkti Polijas čempionātā

Latvijas basketbolisti Jānis Bērziņš un Rolands Freimanis piektdien guva attiecīgi 16 un 17 punktus Polijas čempionāta spēlē un palīdzēja Zelonas Guras "Stelmet Enea" komandai izcīnīt uzvaru.

Latviešu pārstāvētā vienība viesos ar rezultātu 97:80 (19:27, 26:18, 24:21, 28:14) pārspēja Stargardas "PGE Spojnia".

Bērziņš šajā duelī laukumā pavadīja 27 minūtes un 42 sekundes, grozā raidot trīs no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no sešiem "trejačiem" un vienu no diviem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, tādējādi iekrājot "double-double", kā arī vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja divus metienus, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja septiņas piezīmes un iekrāja 25 efektivitātes koeficienta punktus, kas bija dalīts labākais rezultāts komandā.

Tikmēr Freimanis spēlēja 23 minūtes un 42 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un abus divus "sodiņus". Viņa rēķinā arī piecas atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles, trīs piezīmes, divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 23 efektivitātes koeficienta punkti, kas bija trešais ražīgākais sniegums vienībā.

Par latviešiem uzvarētāju rindās rezultatīvāks bija tikai Džefrijs Grosele, kurš guva 21 punktu. Tiesa, Freimanim un Bērziņam bija labākie +/- rādītāji komandā - attiecīgi +20 un +18.

"Stelmet Enea" ar 23 uzvarām 25 spēlēs Polijas čempionātā ieņem pirmo vietu, Mārtiņa Laksas pārstāvētā Ļubļinas "Start" ar 14 uzvarām 22 dueļos ir septītā, kamēr Roberta Stumbra pārstāvētais Radomas klubs "HydroTruck" ar sešiem panākumiem 24 cīņās atrodas 15.pozīcijā 16 klubu konkurencē.