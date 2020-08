Bērziņš un Laksa kā pirmie no Latvijas basketbolistiem uzsāk klubu sezonu

Polijā spēlējošie Jānis Bērziņš un Mārtiņš Laksa trešdien un ceturtdien kā pirmie no Latvijas basketbolistiem uzsāka 2020./2021.gada klubu sezonu.

Bērziņš trešdien Polijas Superkausā guva 11 punktus, palīdzot Zelonas Guras "Stelmet Enea" titula spēlē ar rezultātu 75:66 (11:18, 19:13, 18:16, 27:19) pārspēt Vloclavekas "Anwil".

Bērziņš spēlēja 27 minūtes un 27 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no trim divpunktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem.

Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle un pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi.

Tikmēr Laksa ceturtdien guva septiņus punktus, kamēr viņa pārstāvētā Ļubļinas "Start" Polijas čempionāta pirmās kārtas spēlē viesos ar 65:70 (18:21, 14:21, 17:13, 16:15) atzina Stargardas "Spojnia" pārākumu.

Laksa laukumā pavadīja 30 minūtes, šajā laikā realizējot vienu no trim divpunktu metieniem, vienu no sešiem "trejačiem" un abus divus soda metienus.

Latvieša rēķinā arī trīs atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena kļūda, viena pārtverta bumba, divas piezīmes un trīs izprovocēti noteikumu pārkāpumi.

Ņemot vērā turnīra rezultātus sezonas pārtraukšanas brīdī, Ļubļinas komanda šogad tika pie sudraba godalgām.