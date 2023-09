Biedriņš kļuvis par jaunizveidotās Rīgas 'Zeļļi' biedru un vēstnesi

Par jaunizveidotās basketbola komanda Rīgas "Zeļļi" biedru un vēstnesi kļuvis viens no visu laiku labākajiem Latvijas basketbolistiem Andris Biedriņš,kurš desmit sezonas aizvadījis Nacionālajā Basketbola asociācijā (NBA),vēsta klubs.

"Esam lepni un pagodināti, ka Latvijas basketbola leģenda Andris Biedriņš izlēmis kļūt par "Rīgas Zelli" un kluba vēstnesi," sacīja "Zeļļu" prezidents Edgars Buļs. "Andris ir visu laiku labākais Rīgas basketbola skolu audzēknis, un tas ir tikai loģiski, ka viņš pievienojas komandai, kas atrodas Rīgas jaunatnes basketbola sistēmas augšgalā un turpinās attīstīt galvaspilsētas jaunos talantus. Tieši tāda bija mana uzruna Andrim, un liels prieks, ka viņš mūs ir sadzirdējis. Biedriņš piekritis kļūt par kluba vēstnesi, kas sevī ietvers kluba reprezentāciju Latvijā un starptautiski, jaunu partneru piesaisti, jauno spēlētāju mentorēšanu, kā arī kopīgi ar Andri vedīsim mūsu jaunos talantus ciemos pie NBA zvaigznēm."

"Visas vasaras garumā ar kluba prezidentu Edgaru Buļu runājām par iespējamo iesaisti "Rīgas Zeļļos". Labi pazīstu gan Edgaru, gan kluba ģenerālmenedžeri Artūru Šēnhofu, no izlases laikiem zinu arī "Zeļļu" galveno treneri Juri Umbraško, un mani uzrunāja komandas vadības vīzija un redzējums par to, kā būtu jāattīstās klubam," sacīja Andris Biedriņš. "Pats no basketbola esmu ieguvis ļoti daudz, pēc karjeras beigām esmu arī labi atpūties no sporta, un tagad esmu gatavs atkal iesaistīties Latvijas basketbolā. Turklāt arī mans dēls aktīvi trenējas basketbolā BS "Rīga" sistēmā, tāpēc man ir papildus motivācija. Sākotnēji kļūšu par kluba biedru un vēstnesi, gribu palīdzēt klubam ar sevi, kontaktiem un pieredzi nostabilizēties uz basketbola kartes. Skatīsimies, kā "Zeļļi" attīstās - ja viss apmierinās, neizslēdzu iespēju nākotnē kļūt arī par kluba akcionāru."

Biedriņš 2004. gadā kļuva par pirmo latvieti, kurš ticis draftēts NBA, viņu ar augsto 11. numuru izvēloties Goldensteitas "Warriors". Šobrīd Sanfrancisko bāzētajā komandā Biedriņš pavadīja kopumā deviņas sezonas, labākajā izceļoties ar vidēji gūtajiem 11,9 punktiem un izcīnītajām 11,2 bumbām zem groziem. Vasarās Biedriņš devās palīgā arī nacionālajai valstsvienībai, pārstāvot Latviju divos Eiropas čempionātos.