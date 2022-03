Bijušais 'Mavericks' ģenerālmenedžeris iesūdz tiesā klubu

Bijušais Dalasas "Mavericks' ģenerālmenedžeris Donijs Nelsons iesūdzējis tiesā klubu, apgalvojot, ka īpašnieks Marks Kubans viņu atlaidis par to, ka viņš ziņojis par seksuāla rakstura noziegumu, vēsta ESPN. Pats Kubans norāda, ka apsūdzības ir meli.

Neslons "Mavericks" komandā nostrādāja 24 gadus, bet aizvadītajā vasarā viņš tika atlaists. Tagad Nelsons iesūdzējis tiesā "Mavericks" komandu. Viņš apgalvo, ka kādā no darba intervijām Kubana "labā roka" Džeisons Latins, kurš joprojām strādā klubā, esot seksuāli uzmācies un ļaunprātīgi izmantojis Nelsona brāļadēlu.

Apsūdzībā teikts, ka Kubans esot piedāvājis ar 52 miljonus, lai Nelsons atsauktu prasību un parakstītu konfidencialitātes līgumu, lai noklusētu šo skandālu. Kubans savā paziņojumā norādīja, ka šīs apsūdzības ir meli.

"Tas viss ir meli. Mēs veicām vairākas izmeklēšanas, un vienīgais, kurš neatbilda Dalasas "Mavericks" standartiem, bija Nelsons. Tāpēc viņš tika atlaists. Viņš labi zināja par izmeklēšanu. Viņš atteicās tajā piedalīties. Es atkārtošos, ka viss, ko viņš ir teicis, ir meli," ESPN rakstīja Kubans.

Arī pats Latins noliedza apsūdzības un norādīja, ka tas, ko dara Nelsons, ir vārdos neaprakstāmi.

Apsūdzībā teikts, ka incidents ar Latinu un Nelsona brāļadēlu esot noticis 2020. gada februārī, bet pats Nelsons par to uzzinājis piecus mēnešus vēlāk. Viņš ar Kubanu esot apspriedis līguma pagarināšanu uz desmit gadiem, kad sarunas gaitā nāca klājā šis starpgadījums. Nelsons esot konfrontējis Kubanu, norādot uz to, ka Latina noziedzīgās darbības ir drauds kluba darbiniekiem, spēlētājiem un visai organizācijai. Klubs ar brāļa dēlu esot panācis mierizlīgumu.

Pēc tam Kubans atsauca Nelsonam izteikto līguma pagarinājumu uz desmit gadiem par 66 miljoniem ASV dolāru, un viņš to saista ar saviem ziņojumiem par Latina nepiedienīgajām darbībām.

NBA pārstāvis Maiks Bass informēja ESPN, ka līga ir lietas kursā par apsūdzībām pret Džeisonu Latinu un to, ka "Mavericks" veica lietas izmeklēšanu. Līgas vadība arī tika informēta par to, ka Nelsons tiks atbrīvots no saviem pienākumiem.