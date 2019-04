Bondars par valsts pienākumu finansēt basketbolu: govi nevar tikai slaukt un nedot ēst

Latvijas Basketbola savienība (LBS) lēmusi vērsties pie Ministru kabineta un Rīgas domes, lai lūgtu papildu līdzekļus 2019. gada Eiropas basketbola čempionāta sievietēm rīkošanai, savienība paziņoja pēc otrdien notikušās LBS Padomes ārkārtas sēdes.

Ārkārtas sēde tika sasaukta pēc Nacionālās Sporta padomes (NSP) 28. marta sēdē pieņemtā lēmuma nepiešķirt līdzekļus 2019. gada Eiropas sieviešu čempionāta rīkošanai Rīgā, kā arī Rīgas domes lēmuma sacensību rīkošanu līdzfinansēt tikai 25% apmērā no tāmē paredzētās summas.

Šādu situāciju radījusi Čempionāta sarīkošanas objektīvo izmaksu pieaugums 274 240 EUR apmērā, no kura lielāko daļu veido viesnīcu, ēdināšanas un transporta pakalpojumu cenu pieaugums un Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) rīkošanas standartu paaugstinājums.

LBS prezidents Valdis Voins un LBS padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars (AP) atklāja, ka savienība vērsīsies pie Ministru kabineta, ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV), kā arī pie Rīgas domes, lai iegūtu šo summu.

"Konkrētu skaidrojumu par Rīgas domes nepiešķirto naudu mēs neesam saņēmuši. Tomēr tagad pēc padomes sēdes pieprasīsim to. Vērsīsimies pie domes vadības ar lūgumu vēlreiz izskatīt iespēju finansēt pasākumu iepriekš solītajā apjomā," Rīgas domes lēmumu komentēja LBS prezidents Valdis Voins.

Savienības prezidents atklāja, ka paredzētā naudas summa no domes bija 100 tūkstoši eiro.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ieskatā Sieviešu basketbola čempionāta Rīgas apakšgrupas spēļu norises sadārdzinājums radies, LBS nekorekti veicot turnīra izmaksu aprēķinus.

"Ministre šodien pirmo reizi detalizēti iepazinās ar situāciju. Tā kā man grūti spriest par šāda veida vērtējumu. LBS, protams, saprot, ka, uzņemoties rīkot sacensības, saistības mainās. Ja 2015. gadā ir vieni noteikumi, tad 2019. gadā tie būs citi. Taču 2017. gadā nevar noorganizēt izmēģinājuma basketbola čempionātu, lai pēc tam 2019. gadā rīkotu īsto. Būtībā šāda veida projekti tiek risināti reālajā laikā," Voins atbildēja uz jautājumu, vai LBS kļūdījusies aprēķinot čempionātam paredzēto tāmi.

Bondars pauda LBS gatavību būt atklātiem par čempionāta rīkošanas sadārdzinājumu, klāstot, ka savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps būtu gatavs dalīties ar konkrētiem iemesliem notikušajā. Valdis Voins arī nosauca pāris no faktoriem.

"FIBA standarti tiek uzlaboti. FIBA cenšas panākt vislabākos apstākļus sacensību dalībniekiem. Ja iepriekš prasības paredzēja komandai vienu lielo autobusu, tad tagad papildu nepieciešams arī mikroautobuss. Mainījušās arī dzīvošanas izmaksas. Ja iepriekš, rīkojot 2018. gada Eiropas čempionātu U-18 vecuma grupā, viesnīca maksāja 50 eiro par nakti, tad tagad tā cena pieaugusi līdz 70 vai 75 eiro. Pieaugušas arī ēdināšanas izmaksas. Tas ir objektīvs process – attīstās ekonomika, dzīves līmenis kāpj, čempionāts notiks jūnijā, pašā tūrisma sezonas vidū un tāpēc viss šis bloks ir sadārdzināts," turpināja LBS prezidents.

LBS par iespēju piesaistīt līdzfinansējumu no sponsoriem izteicās pietiekami skeptiski.

"Latvijas tirgus ir ļoti neliels. Piesaistīt sponsorus ir pietiekami grūti. To atzina arī padomes loceklis Aigars Kalvītis, kurš vienlaicīgi ir Latvijas Hokeja federācijas (LHF) vadītājs. Kalvīša kungs minēja, ka īstiem akcionāriem, lieliem uzņēmējiem pašlaik nav motivācijas piešķirt līdzekļus ne tikai sportam, bet arī kultūrai. Mēs darbojamies vairāk ar reklāmas līgumiem, dodot saviem sadarbības partneriem iespēju publiskot sevi," klāstīja Voins.

Tā vietā Bondars norādīja uz zināmu valsts atbildību atbalstīt basketbolu, ja tā vēlas lepoties ar Latvijas sasniegumiem šajā sporta veidā.

"Ja ir vēlme, lai uz krekliņa ir rakstīts "Latvija", tad Latvijas valstij tas jāspēj finansēt. Ja ir vēlme, lai šis krekliņš redzams uz laukuma Latvijā, tad tas arī kaut ko maksā. Tā ir politiska izšķiršanās. Mūsu valstij ir četri Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāji, vairāki spēlētāji spēlē labās līgās, daudzi spēlē studentu basketbolu Amerikā. Mēs daudz gūstam no basketbola. Taču mums kaut kas jāinvestē tajā arī. To govi nevar turpināt slaukt un slaukt, bet ēst nedot," izteicās LBS padomes priekšsēdētājs.

Savienības pārstāvji arī norādīja uz 2017. gada vīriešu Eiropas basketbola čempionātu, kura rīkošanai piešķirtais valsts līdzfinansējums bija 1,76 miljoni eiro, bet tas tika noslēgts ar 667 000 eiro peļņu. Šī nauda joprojām tiek taupīta basketbola hallei, kurai Rīgas dome jau piešķīrusi garantētu zemi, un tās izmantošana gaidāmā čempionāta organizēšanai nav paredzēta.

"Šodien tika prezentēts pētījums, kura autori uzskata, ka Latvijas valstij no šī čempionāta ieguvums būtu ap miljonu eiro. To veidotu peļņa no iebraucošiem līdzjutējiem. Mēģinām runāt ar sadarbību par Zviedriju, [kurai apzināti atvēlēta vieta Latvijas grupu turnīrā]. Noteikta metodika ļauj secināt, ka sliktākajā gadījumā čempionāts būtu fiskāli neitrāls," skaidroja Voins.

Bondars vienlaikus atzina, ka LBS nav pieejami dati par 2009. gadā rīkoto sieviešu Eiropas čempionātu basketbolā. Padomes priekšsēdētājs gan izteicās, ka Latvija vienmēr bijusi valsts, kas lepojas ar dzimumu līdztiesību. Tādēļ pat, ja gaidāmais čempionāts nesasniegs 2015. gada turnīra peļņu, tas nemazina čempionāta nozīmi valstij.

Sēdē piedalījās arī FIBA "Europe Properties" izpilddirektore Monika Puhnere. Viņas pārstāvētās organizācijas viedokli LBS komentēja lakoniski, Bondaram sakot, ka FIBA cer uz čempionāta norisi Latvijā.

Čempionātu paredzēts aizvadīt no 27. jūnija līdz 7. jūlijam, tā grupu turnīru uzņemot gan Latvijai, gan Serbijai. Latvija uzņemtu divas no grupām, kā arī divas kvalifikācijas spēles ceturtdaļfinālam, bet, sākot ar ceturtdaļfināla fāzi, čempionāts noslēgtos vien Serbijas galvaspilsētā Belgradā.