Bosnijas un Hercegovinas basketbolisti atteikušies doties uz 'bīstamo' Lietuvu

Lietuvas basketbola izlasei svētdien savā laukumā 2023. gada Pasaules kausa atlases turnīra jātiekas ar Bosnijas un Hercegovinas izlasi, taču tā, aizbildinoties ar "bīstamo situāciju", atteikusies doties uz Lietuvu, raksta medijs "Delfi.LT".

Lietuvas basketbola izlase ceturtdien Bosnijas un Hercegovinas pilsētā Tuzlā ar rezultātu 78:77 pieveica laukuma saimniekus. Abām komandām svētdien jātiekas atkārtoti jau Viļņā.

Bosnijas un Hercegovinas izlase, kurai uz Viļņu piektdien bija jādodas vienā lidmašīnā ar Lietuvas izlasi, lidostā neieradās. Mājinieku pārstāvji jau ceturtdien pieminējuši šādu iespēju, bet piektdien, neilgi pirms lidojuma paziņoja Lietuvas basketbola federācijai (LKF), ka nedosies uz Viļņu un iesniegusi Starptautiskajā basketbola federācija (FIBA) pieteikumu atlikt spēli, raksta "Delfi.LT".

Oficiālais Bosnijas un Hercegovinas izlases arguments par labu spēles atlikšanai ir Lietuvā pasludinātais ārkārtas stāvoklis. Bosnieši uzskata, ka situācija ir "satraucoša" un šobrīd doties uz Lietuvu ir "pārāk bīstami".

LKF šobrīd gaida kādu paziņojumu no FIBA, bet kaimiņvalsts izlases galvenais treneris Kazis Maksvītis presei sniedza komentāru Viļņas lidostā: "Svarīgi viņiem uzprasīt, kāpēc tika pieņemts šāds lēmums. Taču domāju, ka bosnieši to neizdarīja ļoti cienījami. Viens no viņu svarīgajiem spēlētājiem [Miralems Halilovičs] guva savainojumu. Varbūt tāpēc viņi vēlas atlikt spēli."

Ziņots, ka Nīderlandes izlase ceturtdien lēma tomēr aizvadīt spēli ar Krievijas izlasi. Nīderlandes valstsvienības pārstāvji pauda, ka sagaida dažādas reakcijas, tomēr Permā dosies laukumā. Savukārt pēc atgriešanās dzimtenē tika paziņots, ka atbildes spēle Nīderlandē svētdien nenotiks.

"Cik man zināms, Nīderlande vakar spēlēja Krievijā tāpēc, ka FIBA draudēja viņiem ar sankcijām," izsakās Maksvītis. "Bosniešiem nav bīstami spēlēt ar mums. FIBA lems, bet domāju, ka bosnieši varēja ierasties un spēlēt."

LKF šobrīd strādā pie tā, lai Lietuvas basketbola izlase jebkurā gadījumā dotos laukumā un vismaz aizvadītu pārbaudes spēli, ar kuru tiktu atbalstīta Ukraina. Federācija šobrīd meklē iespējamos pretiniekus, liecina "Delfi.LT" rīcībā esoša neoficiāla informācija.

Latvijas izlase piektdien un pirmdien aizvadīs februāra "loga" atlases cikla spēles, vispirms izbraukumā tiekoties ar Beļģijas izlasi, bet tad pretiniekus uzņemot "Arēnā Rīga".