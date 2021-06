'Bucks' ar pēdējo minūšu izrāvienu pieveic 'Hawks' un iegūst vadību sērijā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Austrumu konferences fināla trešajā spēlē Milvoki "Bucks" svētdien, 27. jūnijā, pēdējās minūtēs veica izrāvienu, kas palīdzēja ar 113:102 (27:32, 29:24, 27:29, 30:17) pieveikt Atlantas "Hawks" un izvirzīties vadībā visā sērijā.

NBA pusfināla sērijā līdz četrām uzvarām "Bucks" bijusi pārāka divos mačos pēc kārtas un tagad ir vadībā ar 2-1. Sērijas nākamā spēle otrdienas vakarā risināsies Atlantā.

Pirmajā ceturtdaļā "Hawks" pārsvars sasniedza 15 punktus, un Atlantas komanda bija vadībā praktiski visu spēles laiku līdz pēdējās ceturtdaļas vidum, kad "pamodās" "Bucks" basketbolisti. Pēdējās ceturtdaļas sākumā Milvoki uz brīdi izvirzījās vadībā ar 86:85, bet tad "Hawks" panāca septiņu punktu pārsvaru 95:88. Nākamajās sešās minūtēs "Bucks" līderi Kriss Midltons un Jannis Adetokunbo palīdzēja komandai veikt izrāvienu 22:5, panākot 110:100. Atlikušajās 92 sekundēs "Bucks" pārsvaru nosargāja un atguva sava laukuma priekšrocības visā sērijā.

Midltons pēdējā ceturtdaļā guva 20 punktus, visā mačā izcēlās ar 38 punktiem, atkārtojot karjeras rezultativitātes rekordu "play off" spēlēs. Viņa kontā arī 11 atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles, bet Adetokunbo guva 33 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas.



"Hawks" rindās 35 punktus guva Trē Jangs, par kura tālāko dalību "play off" mačos nav skaidrības. Trešās ceturtdaļas beigās Jangs vienā no epizodēm uzkāpa tiesnesim uz kājas un izmežģīja labo potīti. Gūtais savainojums lika par sevi manīt pēdējā ceturtdaļā, lai gan viņš guva desmit no komandas 17 punktiem pēdējās 12 minūtēs.