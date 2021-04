'Bumba nemelo. Tas ir līmenis, kurā iederamies' – Banki par situāciju Latvijas basketbolā

Itālijas basketbola treneris Luka Banki vēlas ne vien sasniegt jaunas virsotnes ar Latvijas vīriešu basketbola izlasi, bet arī palīdzēt augt vietējai līgai, spēlētājiem un treneriem, pirmdien Latvijas Basketbola savienības (LBS) rīkotajā preses konferencē teica galvenais treneris.

Jau ziņots, ka 55 gadus vecais Banki kļuvis par Latvijas vīriešu valstsvienības 14.galveno treneri kopš neatkarības atjaunošanas, amatā nomainot Robertu Štelmaheru.

Līgums tiks noslēgts līdz 2023.gada Pasaules kausa izcīņas cikla beigām, ar iespējām to pārtraukt, ja Latvijas komanda nekvalificējas nākamajam sacensību posmam.

"Rīgā ir patīkami. Šeit esmu pirmo reizi, bet man te patīk," atklāja Banki. "Mans darba grafiks ir pilns. Jau esmu saticies ar LBS vadību, kā arī vēl dažiem Latvijas basketbolā iesaistītajiem, ar kuriem iepriekš varēju aprunāties "Zoom" platformā."

Banki Latvijā pirmo reizi ieradās pēc Lieldienām "Pafbet" Latvijas - Igaunijas līgas finālturnīra laikā.

"Man bija lieliska iespēja klātienē redzēt vairāku basketbolistu sniegumu Latvijas-Igaunijas līgas "Final 6". Tostarp arī vietējo spēlētāju sniegumu," par pirmajām dienām Latvijā teica Banki. "Rītdien [otrdien] klātienē arī varēšu redzēt Latvijas Basketbola līgas spēles. Tāpat man būs iespēja aprunāties ar vairākiem treneriem un spēlētājiem, kā arī labāk izprast basketbola sistēmu šeit."

"Vēlos būt daļa no tā, kas šeit notiek. Ar savu pieredzi vēlos atstāt iespaidu uz Latvijas basketbolu," uzsvēra Banki. "Protams, esmu pagodināts būt Latvijas izlases treneris. Gribētu pateikties Robertam Štelmaheram, kurš iepriekš ieņēma šo amatu. Patiesi cienu viņa darbu."

Ar Štelmaheru jaunais izlases treneris ticies vien uz dažām minūtēm, jo pagājušajā nedēļas nogalē viņa galvenais mērķis bija izcīnīt uzvaru Latvijas-Igaunijas līgā, kas arī izdevās.

"Ar Štelmaheru plānoju aprunāties tuvākajās dienās, jo apzinos, ka iepriekš visa viņa uzmanība tika veltīta klubam," teica Banki. "Priecājos, ka dienu no dienas spēļu līmenis auga. Manuprāt, fināls bija ļoti baudāms, jo Tallinas "Kalev"/"Cramo" arī spēlē VTB Vienotajā līgā, bet "VEF Rīga" FIBA Čempionu līgā. Abi šie turnīri ļauj komandām sasniegt labāku līmeni. Laukumā redzēju labu sajaukumu starp pieredzi un jauneklīgumu."

"Kā izlases galvenais treneris vēlos redzēt vietējās līgas izaugsmi. Ceru, ka nākamsezon lietas atgriezīsies pie iepriekšējās kārtības, tādējādi klubi atkal varētu aizvadīt spēles ar ārzemju komandām," piebilda speciālists. "Tāpat ceru, ka vietējie spēlētāji tādējādi iegūs lielāku spēļu pieredzi, kas viņiem ļaus attīstīties."

Banki arī norādīja, ka ar izlases sniegumu vēlas iepriecināt Latvijas fanus. Tāpat viņš ir apņēmības pilns strādāt Latvijas basketbola labā arī ārpus laukuma.

Itāļu speciālista pirmais mērķis ir pārvarēt visas Pasaules kausa kvalifikācijas kārtas, lai nopelnītu tiesības startēt finālturnīrā.

"Bumba nemelo. Tas ir līmenis, kurā iederamies," pārliecināts par Latvijas izlases spējām bija Banki.

Izlases galvenā trenera asistenti varētu būt zināmi tuvākajās dienās. Dažas tikšanās jau ir notikušas, bet vēl dažas ir ieplānotas. LBS vadība trenerim lūgusi iespēju dot vietējiem speciālistiem, bet gala lēmums būs viņa pārziņā.

"Esmu saņēmis sarakstu, kas nav pārāk liels. Ar daļu no kandidātiem esmu ticies, bet, pirms došanās prom, paredzētas vēl vairākas tikšanās," norādīja Banki. "Pārspriedīsim basketbolu. Pēc sarunām arī sapratīšu, ar kuriem treneriem man saskan spēles redzējums, un kuri spēs pieņemt savu lomu komandā."

"No pirmajiem iespaidiem varu teikt, ka visi treneri, ar kuriem esmu runājis, nepārprotami norādījuši, ka vēlas būt daļa no izlases," atklāja Banki, kurš vairākkārt nevairījās slavēt Latvijas basketbola trenerus. "Viņi ir gados jauni, talantīgi un ļoti ambiciozi. Liela daļa no šiem speciālistiem savos klubos strādā par galvenajiem treneriem, tāpēc viņiem ir visas iespējas dzimtenē noturēt talantīgus spēlētājus, kuriem iespējams sniegt drošības sajūtu un palīdzēt attīstīties."

Latvijas basketbola izlases kodolu lielākoties veido 90.gados dzimuši basketbolisti. Arī turpmāk nav plānotas izmaiņas, taču iespējas noteikti tiks dotas visiem.

"Vēlos izveidot pareizo sajaukumu starp pieredzi un jauniem spēlētājiem, kuri vari demonstrēt stabilu sniegumu," savu vīziju par nākotnes Latvijas izlasi atklāja itālis. "Latvijā ir daži gados jauni spēlētāji, kuri var uzlabot savu spēli, lai iekļūtu izlasē. Vēlos radīt sistēmu, kas talantīgiem spēlētājiem ļaus vieglāk sasniegt iecerētos mērķus."

Banki neslēpa, ka spēļu logos, kas paredzēti ziemas periodā, priekšroka varētu būt tiem spēlētājiem, kuri savos klubos tiek pie lielāka spēles laika. Būtiska būs spēlētāja kondīcija, kā arī pārliecība par saviem spēkiem.

"Mans sākotnējais plāns ir sarīkot nometni, kurā piedalīsies basketbolisti, kuriem klubos nav pārlieku liels spēles laiks. Vēlos novērtēt viņu kondīciju un vēlmi aizvadīt spēles," par izlases tuvākajiem plāniem teica Banki. "Pēc tam aizvadīsim atklātā tipa treniņus, kuros jau varēs pievienoties līderi, bet dažas nedēļas pirms kvalifikācijas turnīra sākuma paredzēta treniņnometne."

Aprīļa beigās gaidāma kvalifikācijas turnīra izloze, pēc kuras arī būs zināmi Latvijas izlases pretinieki un izspēles kārtība. Šī spēlētājiem ir ļoti būtiska informācija, jo pavasarī noslēdzas sezona klubu turnīros, bet rudenī tā atkal jau atsākas.

"Būtiskākais, lai katrs spēlētājs saņem pienācīgu atpūtas laiku, jo pēc tam sagatavošanās būs jāturpina atvērtajos treniņos," piebilda itāļu speciālists, kurš nevēlas būt pārlieku aizspriedumains pret basketbolistiem, kurus vēl īsti nav iepazinis.

"Visi sāks no viena punkta. Nevēlos būt stereotipu pārņemts. Kopā ar kolēģiem vienosimies par kritērijiem, pēc kuriem basketbolisti nopelnīs vietu sastāvā," sākt visu no "baltas lapas" apņēmies treneris. "Galvenais, lai spēlētāji vēlētos pārstāvēt izlasi, jo tas ir gods. Protams, savas korekcijas var ieviest dažādi apstākļi un notikumi."

Pēc pirmajām sarunām ar vairākiem spēlētājiem Banki radies iespaids, ka visi basketbolisti vēlas spēlēt izlasē.

Banki neslēpa, ka arī vēlētos strādāt ar kādu Eiropas klubu, bet šo ieceri pagaidām, visticamāk, neizdosies apvienot ar darbu Latvijas izlasē.

"Runāju ar komandām Eiropā, bet vienam piedāvājumam esmu atteicis, jo turpmākos mēnešus pilnībā vēlos koncentrēties darbam izlasē. Nākamo nedēļu darbi lielā mērā ietekmēs mūsu sniegumu nākotnē," pārliecināts bija Banki.

Banki no 1997. līdz 2006.gadam bija galvenais treneris Itālijas komandās "Livorno" (A2 sērija), "Trieste", "Trapani" ("Lega 2") un "Jesi" ("Lega 2"). 2001.gadā viņš bija Itālijas U-20 izlases un otrās izlases galvenais treneris.

No 2006. līdz 2012.gadam Banki strādāja kā Sjēnas "Montepaschi" galvenā trenera asistents, bet 2012./2013.gada sezonā pats vadīja šo vienību.

Turpinājumā no 2013. līdz 2015.gadam viņš bija Eirolīas kluba Milānas "Emporio Armani" galvenais treneris. 2014.gadā Banki kļuva par Itālijas čempionu un Eirolīgas ceturtdaļfinālistu, bet gadu vēlāk ar komandu izcīnīja pirmo vietu A sērijas pamatturnīrā.

Vēlāk viņš 2017./2018.gada sezonā līdz februārim bija "Torino" galvenais treneris, bet sezonas beigās stūrēja Vācijas komandu Bambergas "Brose". Nākamajā sezonā itālis vadīja Grieķijas klubu Atēnu AEK, ar kuru uzvarēja FIBA Starpkontinentālajā kausā, bet 2019.gadā līdz novembrim viņš bija Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ" galvenais treneris.

Iepriekšējā sezonā Banki strādāja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) fārmklubā Longailendas "Nets", kas spēlē Attīstības jeb G līgā.

Tuvākās spēlēs Latvijas izlasei ir Pasaules kausa priekškvalifikācijas sacensību otrajā kārtā, kur pirmie mači sāksies augustā.

Pēc pēdējās 2022.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēles, kurā Latvijas izlase zaudēja iespējas iekļūt finālturnīrā, no galvenā trenera amata atkāpās Štelmahers.