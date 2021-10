Būmeisters par BK 'Ventspils' jauno paaudzi: mēs nespēlējam ar baltiem cimdiņiem

Rodrigo Būmeisters aizvadītā gada laikā pirmo reizi nonāca Latvijas pieaugušo izlases apritē, kā arī kļuva par rotācijas spēlētāju vienā no vadošajiem "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) klubiem "Ogre". Šosezon 21 gadu vecais basketbolists atgriezies dzimtajā Ventspilī, kur kopā ar Kristapu Ķilpu un Kristiānu Šulcu veido, iespējams, interesantāko jauno spēlētāju trio LIBL čempionātā. Portāls "Delfi" vēl pirms sezonas ievada aprunājās ar Būmeisteru par viņa prasmēm spēlēt dažādās pozīcijās, darbu pie metiena tehnikas un dzeju.

"Ventspils" un "VEF Rīga" duelis Latvijas sporta mērogiem ir pietiekami sena sāncensība. Abas komandas pirmo reizi izslēgšanas spēļu sērijā tikās 2008. gadā, bet tieši pagājušajā desmitgadē vienību spēku samēri bija pietiekami līdzīgi, lai savstarpējās tikšanās reizes sagādātu pašus aizraujošākos dueļus.

Lai "Latvijas klasiku" pieredzētu ar apskaužamo bērnu aizrautību, dzimušam jābūt, visticamāk, ne agrāk kā 1990. gadu otrajā pusē. Varētu arī teikt, ka ideālais vecums bija 2000. gadā dzimušajam Rodrigo Būmeisteram. Savukārt viņa tēvam Ģirtam, iespējams, ideālā profesija no jauna basketbolista perspektīvas – pašvaldības policists, kuram spēļu laikā jāstrādā Ventspils Olimpiskajā centrā.

"Es vienmēr varēju viņam sēdēt blakus pirmajās divās rindās," atceras Būmeisters. "Es ļoti bieži apmeklēju basketbolu."

Tādēļ vēl bērnībā ventspilnieks motivāciju nodarboties ar sporta veidu guva "Ventspils" un VEF cīniņos, kurus viņam pašam kādreiz arī gribējies izdzīvot. Zīmīgi, ka šoruden pārbaudes spēlē "Ventspils" tieši pārsteidza Latvijas čempionvienību. Būmeisters nepārspīlē ar uzvaras nozīmi un apzinās, ka VEF nav nospēlējuši savu spēju robežās. Tomēr ventspilnieks atzīst: "Protams, ka "Ventspils" pret VEF ir īpašs derbijs. Mēs sev, organizācijai un visiem pārējiem pierādījām, ka varam uzvarēt VEF."

Ne tikai mačs Rīgā, bet arī regulārās sezonas ievads (četras uzvaras četrās spēlēs) apliecinājis komandas ģenerālmenedžera Ralfa Pleinica izteiktos vārdus "cik labi būs jaunie "pipari", tik stipra būs "Ventspils" komanda".

Komandas rezultatīvākais spēlētājs šobrīd ir 20 gadus vecais Kristaps Ķilps, kurš vidēji spēlē guvis 17,2 punktus. Sportiski nekaunīgā kandavnieka statistika, iespējams, mazliet nomāc Būmeistera paveikto, kas ne vienmēr izmērāma skaitļos. Kamēr Ķilps realizē akrobātiskus metienus un veido spēli "pick-and-roll" sadarbībās, 1,96 metrus garais Būmeisters demonstrē daudzpusības paraugstundu. Vienu brīdi viņš vada saspēli, bet citu – spēlē ar muguru pret grozu vai cieši sedz kārtējo pretinieku. Vēl vairāk minūtes šosezon izpelnās arī 19 gadus vecais gulbenietis Kristiāns Šulcs.

"Mēs treniņos esam pamanījuši – ja esam trijatā vienā komandā, spēlējam brīvāku basketbolu," par gados jauno trio stāsta Būmeisters. "Mums vēl nav tādu rāmju, kas izveidojas ar laiku. Domāju, viens uz otru nedusmojamies, ja kāds izmet kādu traku metienu vai viņam samisējas. Saproti, ka tu esi jauns un arī viņš ir jauns – abi var kļūdīties. Vai tieši izdarīt labu darbību!"

"Īpaši gribu uzsvērt to, ka esam ļoti labi aizsardzībā. Kā teiktu treneris Artūrs Visockis-Rubenis, tādi "kaula" spēlētāji. Mums patīk kontakts, mēs no tā nebaidāmies. Nav tā, ka gribam ar baltiem cimdiņiem bumbu grozā iemest. Mums arī patīk nosegt un pacīnīties ar kādu," klāsta Būmeisters.

Jaunā basketbolistu daudzpusību īpaši varēja novērot šī gada pavasarī, kad savainojumu nomāktās "Ogres" treneris Nikolajs Mazurs izmantoja ventspilnieku kā "garā gala" spēlētāju. Būmeisters pildīja garā spēlētāja pienākumus pret zonu, lika aizsegus aizsargiem, kā arī bieži vien uzturējās laukuma placī ap gala līniju, ar savām garajām rokām "uzsūcot" piespēles no komandas biedriem. Konkrētā basketbola pozīcijā varbūt to pat īsti nenodēvēt.

Rodrigo Būmeisters ('00, 196 cm) has done everything @BK_OGRE has asked of him in these playoffs. In Game 3 the guard rolled to the basket after screens, made precise cuts and finished the match with 14 points, 10 rebounds and a game-high efficiency of 25. #LBL #BK_OGRE #LBAP pic.twitter.com/8rGVdULyG7