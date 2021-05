Butjankova 17 punkti superlīgas izšķirošajā spēlē palīdz 'Samara' izcīnīt čempiontitulu

Latvijas izlases basketbolists Artjoms Butjankovs otrdien guva 17 punktus Krievijas otrās augstākās līgas jeb superlīgas finālsērijas izšķirošajā, piektajā, spēlē, palīdzot "Samara" komandai izcīnīt titulu.

"Samara" savā laukumā ar rezultātu 86:73 (17:18, 18:14, 29:21, 22:20) pārspēja Jekaterinburgas "Uralmash", sērijā līdz trim uzvarām nodrošinot panākumu ar 3-2.

Butjankovs otrdien spēlēja 21 minūti un 20 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no sešiem divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem.

Rēzeknieša kontā arī trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, trīs kļūdas, četras piezīmes, divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 13 efektivitātes koeficienta punkti.

Uzvarētājiem ar 21 punktu rezultatīvākais bija Šons Nvamu.

Pagājušajā sezonā Krievijas superlīgā uzvarētājs netika noskaidrots, bet vēl sezonu iepriekš par čempioni tika kronēta "Samara", kuru tolaik pārstāvēja Iļja Gromovs.

Superlīga Krievijā ir pēc spēka otrais čempionāts aiz VTB Vienotās līgas.