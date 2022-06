Čavars par izlases spēles manieri: Banki grib, lai visi pieskaras bumbai

Latvijas basketbola izlases centra pozīcijas spēlētājs Klāvs Čavars galvenā trenera Lukas Banki piekoptajā spēles manierē jūtas ļoti labi, kā arī ar interesi gaida Serbijas valstsvienības pieteikumu, sarunā ar portālu "Delfi" klāstīja ventspilnieks.

Lai gan Latvijas izlase treniņnometni pirms gaidāmajām 2023. gada Pasaules kausa atlases turnīra spēlēm uzsāka pagājušās nedēļas ceturtdienā, Klāvs Čavars bija viens no basketbolistiem, kurš jau dienas iepriekš bija manāms "Rimi" Olimpiskajā sporta centrā. Basketbolista pārstāvētā Bidgoščas "Astoria" komandu sezonu Polijas basketbola līgā (PKL) noslēdza 13. aprīlī, tālab 26 gadus vecais sportists no jūnija sākumā piedalījās Latvijas izlases atklātajos treniņos.

"Sezona beidzās Lieldienās," par laika posmu līdz izlases atklātajiem treniņiem klāsta Čavars. "Man tā bija pirmā sezona karjerā, kas beidzās tik ātri. Pāris nedēļas vēl uzturēju savi formā, kādas divarpus nedēļas arī atpūtos. Tad sazinājos ar [izlases fiziskās sagatavotības treneri] Oskaru Ernšteinu, kurš man uztaisīja treniņu programmu. Pirmo nedēļu patrenējos bez basketbola, pēc tam jau sāku darbu ar Artūru Visocki-Rubeni."

Basketbolists ar Ernšteinu sastrādājies jau vairākus gadus. Arī šogad treneris Čavaram sagatavojis treniņu programmu visai gaidāmajai vasarai. "Uz papīra" viņš posmu starp sezonām sasniedzis pēc pietiekami lielas noslodzes klubā – Polijas čempionātā basketbolists vidēji spēlē atzīmējās ar 27,0 nospēlētām minūtēm un 12,2 punktiem. Taču basketbolists norāda, ka spēļu grafiks savā ziņā bijis saudzīgs. "Mums bija viena spēle nedēļā. Varēja pietiekami atjaunoties un sagatavoties. Ja būtu divas spēles nedēļā, varbūt būt citādāk. Laikam kopš LBL2 laikiem nebiju tik daudz spēlējis."

"Treneris man uzticējās. Beigās biju nomināli vienīgais piektais numurs komandā. Otrs bija amerikāņu leģionārs [Alans Herndons], kurš ir starp ceturto un piekto pozīciju," stāsta Čavars par Bidgoščas komandu, kura sezonas laikā šķīrās no cita centra Markusa Lončara.

Ne sarunas dienā, nedz 20. jūnija pēcpusdienā vēl nav zināms Latvijas izlases gaidāmās pretinieces Serbijas valstsvienības sastāvs. Tieši šīs abas vienības 30. jūnijā sadalīs Pasaules kausa atlases turnīra A apakšgrupas pirmo pozīciju. Interesi par gaidāmo serbu pieteikumu neslēpj arī Čavars.

"Būs interesanti. Viņi, protams, var sapulcēt trīs kārtīgas komandas. Vismaz zinu, ka nebūs NBA spēlētāju – tik daudz esmu izlasījis presē. Bet viņiem tāpat ir labi garie spēlētāji. Redzēsim, ko viņi sapulcēs," saka Čavars.

Aizvadītajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonā par līgas vērtīgāko spēlētāju (MVP) tika nosaukts serbs Nikola Jokičs. Lai gan viņš pārstāvēs Serbijas izlasi septembrī gaidāmajā Eiropas čempionātā, Jokičs ir viens no tiem NBA basketbolistiem, kurš uz Rīgu nedosies.

"Protams, ka gribējās pret MVP uzspēlēt," uzreiz nosaka Latvijas izlases pamatcentrs. "Nezinu gan, kā tas beigtos. Cerams, ka es viņu varētu apturēt. Bet vismaz būtu uzspēlējis pret tāda kalibra spēlētāju."

Tiesa, kā minēja pats sportists, Serbijas izlasei netrūkst arī labu Eiropas klubos spēlējošu basketbolistu. Belgradā piedzīvotajā duelī Čavaram pretī stājās NBA pieredzi guvušais Alens Smailagičs, kurš aizvadītajā sezonā kopā ar Rodionu Kurucu spēlēja Belgradas "Partizan" komandā. Kamēr ventspilnieks atzīmējās ar trāpīgām rezultatīvām piespēlēm, Smailagičs vietējo publiku priecēja ar efektīgiem caurgājieniem.

"Duelis bija interesants," cīņu ar Smailagiču atceras Čavars. "Īstenībā šajā sezonā man pretī vairāk bija tādi kustīgi garie, nevis smagie. Katrs esam ar saviem trumpjiem. Es viņu vairāk centos pagrūstīt, bet viņš mēģināja mani apskriet. Viņš beigās satraumējās un nespēlēja līdz beigām. Ceru, ka viņš būs sastāvā. Gribētu vēlreiz pret viņu uzspēlēt."

Čavars visās četrās aizvadītajās apakšgrupas spēlēs gājis laukumā pamatsastāvā. Turklāt Lukas Banki vadītajā izlasē viņš un arī citi augumā garie spēlētāji tikuši pie iespējām spēlēt ar bumbu savās rokās, atrodoties uz perimetra. Šādas spēles manieres nianses bija jau novērojamas pagājušā gada jūnijā, kad Banki neoficiālajā debijas mačā Latvijas valstsvienība viesojās Polijā. Čavars situāciju izmantojis, dažādās spēles situācijās apliecinot savu basketbola izpratni.

"Tā ir tāda mūsu kopējā sistēma," trenera Banki rokrakstu un sev dotās iespējas skaidro Čavars. "Viņš vēlas, lai uzbrukumā visi pieskaras bumbai. Tad tā arī sanāk, ka man brīžiem jāuzskrien līdz trīspunktu līnijai, jāsaņem bumba, jāatdod mazajam, lai nomainītu malu, uzspēlētu kādu "pick-and-roll". Lai bumba nestāvētu vienā laukuma malā."

"Man labāk patīk šāds basketbols. Neesmu "skrien un met" ["run and gun"] basketbola fans. Brīžiem var tā uzspēlēt. Bet, ja visa spēle sastāv tikai no "skrien un met", es no tā negūstu prieku," klāsta centra pozīcijas spēlētājs. Čavars piebilst, ka tad "garā gala" basketbolistiem, kuriem atliek skriet no vienas gala līnijas līdz otrai, brīžiem grūtāk ir tieši mentālā, nevis fiziskā ziņā.

Pirms oficiālajām spēlēm ar Serbiju un Slovākiju basketbolistiem paredzēti divi pārbaudes mači pret Lietuvas valstsvienību. Vispirms izlase 22. jūnijā kaimiņus uzņems "Arēna Rīga", bet 26. jūnijā gaidāma spēle Šauļos. Čavars pieaugušo valstsvienības rindās ar Lietuvu vēl nav ticies. Savukārt, dodoties laukumā jauniešu izlašu rindās, basketbolists sakrājis perfektu bilanci – trīs uzvaras trīs Eiropas čempionātu mačos.

"Mums ar Rihardu [Lomažu] jau bija paveicies spēlēt pret [Domantu] Saboni. Gan U-18, gan U-20 vecumā. U-18 čempionātā mēs viņus uzvarējām grupā, atspēlējāmies no diezgan lieliem mīnusiem. Tas bija patīkami," stāsta Čavars, piesaucot 2014. gada čempionātu, kurā Latvijas izlase bija zaudētājos ar -18, bet uzvarēja 78:76.

Brāļi Bertāni preses konferencē neslēpa, ka spēles pret Lietuvas izlasi ir principiālas, taču aicināja nopietnāk uztvert tieši oficiālos mačus. Vienisprātis ar viņiem ir Čavars. "Elkoņi nav jāvicina. Šovs nav jātaisa. Kaimiņus vienmēr gribas uzvarēt, bet jānospēlē atbildīgi."

Latvijas valstsvienība 2023. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra A grupas pirmajās četrās spēlēs izcīnījusi trīs uzvaras (pār Slovākijas izlasi un divreiz pār Beļģiju), kā arī piedzīvojusi minimālu zaudējumu Serbijā. Latvijas un Serbijas izlases jau nodrošinājušas tiesības spēlēt kvalifikācijas otrajā posmā. 30. jūnija spēlē Latvija – Serbija izšķirsies, kura komanda grupā ieņems 1. vietu (savstarpējo spēļu rezultāti tiks ņemti līdzi).

Otrajā posmā A grupas trīs labākās komandas cīnīsies ar B grupas komandām (Grieķiju, Turciju un Lielbritāniju). Tā kā no turnīra izslēgta B grupā spēlējusī Baltkrievijas izlase (arī Krievijas komanda), FIBA iesaistītajām grupām koriģējusi izspēles sistēmu – uz otro posmu nenāks līdzi rezultāti spēlēs ar A grupas ceturtās vietas ieguvējiem. Pirms pēdējām divām kārtām 3. vietā ir Beļģija (2-2), 4. vietā Slovākija (0-4). Otrajā posmā pa divām spēlēm notiks augustā, novembrī un 2023. gada februārī, grafiks būs atkarīga no vietu kārtības grupas noslēguma tabulā. Finālturnīram kvalificēsies trīs labākās komandas no sešām.