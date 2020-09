'Celtics' un 'Clippers' atgūst vadību NBA izslēgšanas spēļu sērijās

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēļu otrās kārtas sērijās pirmdien Bostonas “Celtics” un Losandželosas “Clippers” komandas izcīnīja uzvaras.

“Celtics” basketbolisti Austrumu konferences pusfināla duelī ar rezultātu 111:89 pārliecinoši pārspēja Toronto “Raptors” vienību un sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījās vadībā ar 3-2.

“Celtics” vienības labā 27 punktus guva Džeilens Brauns, ar 21 punktu izcēlās Kemba Volkers, kuram arī septiņas rezultatīvas piespēles, bet 18 punktus un desmit atlēkušās bumbas iekrāja Džeisons Teitums. “Raptors” rindās rezultatīvākais spēlētājs bija Freds Vanvlīts, bet 16 punktus pievienoja Normans Pauels.

Toronto pilnībā neizdevās spēles sākums. Pirmajos 18 uzbrukumos “Raptors” guva piecus punktus, realizējot divus no 15 metieniem no spēles. No tā komanda nespēja atgūties, un “Celtics” savu pārsvaru turpināja pieaudzēt. Pirmais puslaiks noslēdzās ar rezultātu 62:35. Trešajā ceturtdaļā Toronto uzvarēja ar 28:25, tomēr spēles iznākums jau lielā mērā bija izšķirts.

Savukārt “Clippers” Rietumu konferences pusfinālā ar rezultātu 113:107 pārspēja Denveras “Nuggets” un sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījās vadībā ar 2-1.

“Clippers” vienībā rezultatīvākie bija abi komandas līderi. Pols Džordžs guva 32 punktus, bet Kavai Lenarda kontā 23 punkti un 14 atlēkušās bumbas. “Nuggets” sastāvā Nikola Jokičs izcēlās ar 32 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm, viņam ar 18 punktiem un 10 atlēkušajām bumbām piebalsoja Maiks Porters.

Otrajā ceturtdaļā “Nuggets” basketbolisti bija vadībā ar rezultātu 55:45, bet līdz puslaika beigām “Clippers” rezultāta deficītu samazināja līdz diviem punktiem (57:59). Arī trešajā ceturtdaļā Denveras vienībai izdevās turēties vadībā un atjaunot desmit punktu pārsvaru (78:68), bet izšķirošās minūtes aizritēja daudz sīvākā cīņā. Piecas minūtes pirms pamatlaika beigām rezultāts bija 99:99, taču spēles noslēgumā “Clippers” veica 13:4 punktu izrāvienu, kas ļāva ielikt pamatus uzvarai mačā.