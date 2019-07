Čempionu līgas izloze – 'Ventspilij' tikšanās ar bijušo treneri, VEF grupā pērnā gada Bagatska komanda

Latvijas basketbola klubi "VEF Rīga" un "Ventspils" noskaidrojuši savus pretiniekus 2019./2020. gada Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgā, kuru rīdzinieki uzsāks no tā pamatturnīra, bet ventspilnieki no kvalifikācijas turnīra otrās kārtas.

Čempionu līgas turnīrā tiks aizvadīta ceturtā sezona un iepriekš no Latvijas šajās sacensībās piedalījusies tikai "Ventspils" vienība.

Savukārt nākamsezon tajā debiju piedzīvos VEF vienība, kura ceļazīmi uz turnīru nopelnīja, izcīnot uzvaru Latvijas Basketbola līgas (LBL) finālsērijā. Tajā galvaspilsētas komanda ar rezultātu 4-1 pieveica tieši ventspilniekus. Tas kurzemniekiem piespiedīs startēt no kvalifikācijas turnīra otrās kārtas.

"Ventspils" vienību sagaida tikšanās ar Ungārijas čempionvienības "Falco" un Rumānijas pagājušās sezonas labākās komandas "Oradea" pāra uzvarētāju. "Falco" vienību vada slovēnis Gašpers Okorns, kurš bija "Ventspils" kluba galvenais treneris 2007./2008. gada sezonas laikā.

