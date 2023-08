'Ceturtdaļfināla sasniegšana būtu iespaidīga debija' – Latvijas basketbolistiem kāpums FIBA rangā

Latvijas basketbola izlasei pirms Pasaules kausa izcīņas finālturnīra Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) spēka rangā izdevies pakāpties par trīs pozīcijām, kas šobrīd dod 16. vietu.

FIBA spēka rangs veidots no Pasaules kausa finālturnīra dalībniecēm. Jūnija noslēgumā Latvijai tika atvēlēta 19. vieta, bet nepilnas divas nedēļas pirms finālturnīra sākuma tā pakāpusies trīs vietas augstāk.

"Lai Latvija iekļūtu otrajā kārtā, tai jāuzvar divas no šīm valstīm – Francija, Kanāda un Libāna. Tad, lai iekļūtu ceturtdaļfinālā, tai jābūt labākai par komandām no kaimiņu grupas. Tas nozīmē, ka Latvijai būs jābūt priekšā Spānijai vai Brazīlijai vai Kotdivuārai vai Irānai," teikts FIBA komentārā pie Latvijas valstsvienības. "Ja Latvijas izlasei iedosies iekļūt ceturtdaļfinālā, izslēdzot Franciju vai Kanādu vai Spāniju, kas ir medaļu pretendentes, to varēs uzskatīt par vienu no iespaidīgākajām Pasaules kausa debijām turnīra vēsturē."

Savukārt oficiālajā FIBA pasaules rangā Latvijas izlase ierindojas 29. vietā.

Spēka ranga pirmajā vietā joprojām ir ASV valstsvienība, Latvijas pretiniece grupu turnīrā Francija pakāpusies uz otro vietu, bet Austrālija ierindojas trešajā pozīcijā. Slovēnijas izlase arī veikusi kāpumu un ieņem ceturto vietu, tai seko Vācija, bet Spānija noslīdējusi par četrām vietām uz sesto pozīciju. TOP 10 atrodas arī Kanāda, Itālija, Serbija un Dominikānas Republika.

Power Rankings v2 is out 🔥 Who are your favourites at #FIBAWC? 🧐 Check out the full list here 👇#WinForAll 🏆 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 12, 2023

Zīmīgi, ka Latvijas izlase aizvadītajā nedēļā pārbaudes spēlē pieveica Dominikānu.

Savukārt Lietuvas valstsvienība pēc trīs vietu kāpuma ieņem 12. vietu. Latvijas izlases pirmā pretiniece Pasaules kausa grupu turnīrā Libāna rangā atrodama 29. vietā.

Pasaules kausa finālturnīrs, kurā pirmo reizi vēsturē spēlēs arī Latvijas valstsvienība, no 25.augusta līdz 10.septembrim notiks Indonēzijā, Japānā un Filipīnās.