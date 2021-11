Cīniņš 'Pistons' un 'Lakers' spēlē: Džeimsam vienas spēles diskvalifikācija; Stjuartam – divu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Losandželosas "Lakers" zvaigzne Lebrons Džeimss sodīts ar vienas spēles diskvalifikāciju, bet Aizejam Stjuartam no Detroitas "Pistons" piespriests divu spēļu sods.

Trešās ceturtdaļas ievadā Stjuarts un Džeimss bija nostājušies blakus cīņai par atlēkušo bumbu pēc soda metiena. Abi basketbolisti saķērās ar rokām līdz "Lakers" uzbrucējs konkurentam rupji iesita pa seju. Stjuarts par to bija ļoti sašutis, un iekarsušo "Pistons" basketbolistu vajadzēja apturēt, lai viņš nemestos uzbrukumā Džeimsam.

Stjuartam piesprieda divus spēļu diskvalifikāciju par situācijas saasināšanu, atkārtoti un agresīvi cenšoties uzbrukt Džeimsam. Savukārt Džeimss sodīts par sitienu ar elkoni pretiniekam pa seju.

Džeimss nevarēs piedalīties "Lakers" mačā pret Ņujorkas "Knicks" un zaudēs no algas aptuveni 284 000 dolāru. Stjuarts diskvalifikācijas dēļ nesaņems aptuveni 45 000 dolāru.

Isaiah Stewart runs into the tunnel to try and get to LeBron and the Lakers players stay on the lookout pic.twitter.com/9av1yZHib3