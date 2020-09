'Clippers' nepārvar lāstu – 'Nuggets' izslēdz NBA favorītus no 'play-off'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Denveras "Nuggets" otrdien trešo spēli pēc kārtas atguvās no deficīta, Rietumu konferences pusfināla sērijas septītajā mačā pieveicot NBA izslēgšanas spēļu favorītus Losandželosas "Clippers" basketbolistus.

"Nuggets" mačā uzvarēja ar rezultātu 104:89 (24:24, 30:32, 28:18, 22:15), bet sērijā sekmīgi atguvās no rezultāta 1-3, triumfējot septiņās spēlēs ar 4-3.

Losandželosas "Clippers" komanda tādējādi arī 50. pastāvēšanas gadā nav sasniegusi konferences finālsēriju. Tas ir ilgākais "sausais" periods Ziemeļamerikas augstākajās sporta līgās. Desmitgadēm ilgu neveiksmju vajātais klubs pēdējos gados bijis starp labākajām NBA vienībām, bet jau otro reizi galvenā trenera Doka Riversa vadībā izlaidis 3-1 vadību Rietumu konferences otrajā kārtā. "Clippers" basketbolistiem tas pats atgadījās 2015. gadā, spēlējot pret Hjūstonas "Rockets" vienību.

Otrās ceturtdaļas izskaņā "Clippers" sasniedza 12 punktu pārsvaru, bet Džamala Mareja desmit gūti punkti īsā laika periodā ļāva "Nuggets" sadeldēt deficītu vien līdz diviem punktiem.

Sākoties otrajam puslaikam, Losandželosas klubs pāris minūtes saglabāja vadību, bet tad Džerami Granta trāpīts tālmetiens ļāva vadībā izvirzīties Denveras basketbolistiem. Pirms pēdējām 12 minūtēm "Nuggets" bija jau astoņu punktu pārsvars.

Pēdējā ceturtdaļa izvērtās pietiekami nervoza. "Clippers" komandas uzbrukums bija pajucis, kluba zvaigznēm Kavai Lenardam un Polam Džordžam nespējot trāpīt ne metiena, bet "Nuggets" vienība brīžiem par vēlu uzsāka uzbrukumu grozam, uz soliņa atpūšoties tās līderim Nikolam Jokičam. Pirmās septiņas ceturtdaļas minūtes teju noslēdzās ar rezultātu 7:2.

Jokičs un Marejs spēja pārvarēt īso krīzi uzbrukumā, bet "Clippers" likstas turpinājās, Denveras klubam uz brīdi pat sasniedzot 20 punktu pārsvaru un nodrošinot uzvaru sērijā.

Denveras klubs arī pirmās kārtas sērijā atguvās no rezultāta 1-3, trillera cienīgā septītajā spēlē pieveicot Jūtas "Jazz" komandu. Savukārt duelī pret "Clippers", esot zaudētājos ar 1-3, Denveras komanda piektajā spēlē pārvarēja 15 punktu deficītu, bet sestajā mačā atguvās no 19 punktu lielas "bedres".

"Nuggets" rindās izcils bija Marejs, kurš izcēlās ar 40 punktiem, trāpot 15 no 26 no spēles izpildītajiem metieniem. Savukārt Nikola Jokičs sakrāja 16 punktus, 22 atlēkušās bumbas un 13 rezultatīvas piespēles. Zaudētāju sastāvā Kavai Lenards un Pols Džordžs realizēja vien desmit no 38 metieniem no spēles, kopā gūstot tikai 24 punktus. Rezultatīvākais "Clippers" basketbolists ar 20 punktiem bija Montrezs Harels.

"Nuggets" basketbolisti piektdien aizvadīs pirmo Rietumu konferences finālsērijas maču, tiekoties ar Losandželosas "Lakers" komandu, kas "play-off" uzsāka kā konferences visaugstāk izsētā vienība.

Ne mazāk interesanta izvērtās otrdienas pirmā spēle, kurā Maiami "Heat" ar rezultātu 117:114 (18:26, 37:29, 16:28, 35:23, 11:8) papildlaikā Austrumu konferences finālsērijas pirmajā mačā pieveica Bostonas "Celtics" vienību.

Kembas Vokera tālmetiens ceturtās ceturtdaļas sākumā ļāva Bostonas klubam panākt vadību 85:71. Tomēr "Heat" vienība cītīgi deldēja deficītu līdz 22 sekundes pirms pamatlaika beigām Džimijs Batlers ar tālmetienu panāca +1.

Bostonas "Celtics" uzbrucējs Džeisons Teitums tika pie iespējas realizēt soda metienu par pārkāpumu auta ievadīšanas brīdī, bet netrāpīja trīspunktnieku pamatlaika izskaņā. Tas nozīmēja, ka abām komandām bija jāspēlē papildlaiks.

Tas ritēja punkts punktā, 23 sekundes pirms papildlaika beigām Vokeram ar pustālo metienu panākot rezultātu 114:113. Atbildi parādā nepalika Batlers, kurš realizēja sarežģītu divsoli, kā arī izpelnījās soda metienu – rezultāts jau 116:114 par labu "Heat".

Pie pēdējās iespējas atkal tika Teitums, kura "slam dunk" mēģinājumu varonīgi nobloķēja "Heat" basketbolists Bams Adebajo, gandrīz nodrošinot komandai uzvaru. Adeboja gan trāpīja tikai vienu no diviem soda metieniem, bet Teituma izmisuma mēģinājums izlīdzināt rezultātu bija mazliet neprecīzs.

Uzvarētāju labā 29 punktus guva Gorans Dragičs, ar 22 punktiem izcēlās Džejs Krauders, bet 20 punktus sakrāja Džimijs Batlers. Savukārt "Celtics" rindās pie 30 punktiem un 14 bumbām zem groziem tika Teitums, kuram ar 26 punktiem izpalīdzēja Markuss Smārts.

Abas komandas otro sērijas spēli aizvadīs ceturtdien.