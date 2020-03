'Covid-19' ietekme uz basketbolu NBA un Eiropā: kādas būs sekas?

Koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" izplatības dēļ arī sporta pasaulē situācija mainās nevis pa dienām, bet pa stundām. Ilustratīvs piemērs tam ir saruna ar basketbola aģentu Artūru Kalnīti, kurš pārstāv trīs no četriem latviešu NBA spēlētājiem un vairākus izlases basketbolistus Eiropā. Sazinoties pirmdienas rītā, vēl runājam par divu mēnešu pauzi un individuālo treniņu atsākšanos, bet pēcpusdienā kļūst skaidrs, ka NBA laukumos driblēts netiks trīs mēnešus un spēlētāji drīkst pamest klubu mājvietas. Taču ar vienu piebildi - jāpaliek Ziemeļamerikā.

NBA čempionvienība katru sezonu ir kronēta jau kopš 1947. gada. Ar ilgāku sēriju Ziemeļamerikas profesionālajās sporta līgās var lepoties tikai NFL (Nacionālā futbola līga), kur čempionu tituls bez pārtraukuma izcīnīts jau kopš 1933. gada. Tikmēr MLB (Augstākajā beisbola līgā) un NHL (Nacionālajā hokejā līgā) strīdi par darba līgumiem izdzēsuši pat veselas sezonas.

Basketbolā šī ir absolūti nebijusi situācija, un pašlaik aktīvi tiek risinātas dažādas akūtas problēmas, neslēpj Kalnītis. Salīdzinot NBA un Eiropu, viņš norāda, ka otrpus okeānam situācija ir vienkāršāka, jo to reglamentē kolektīvais līgums, kas nosaka rīcību tamlīdzīgos gadījumos. Līdz šim pēdējās algas spēlētājiem pagājušās nedēļas beigās ir izmaksātas, tomēr NBA Spēlētāju arodbiedrība informējusi arī par sliktāko scenāriju, jo kolektīvais līgums paredz, ka klubiem nav pienākuma turpināt algu izmaksu "force majeure" gadījumos, starp kuriem minēta arī pandēmija. Kalnītis apliecina, ka NBA klubi patur tiesības nemaksāt algas, ja sezona tiek atcelta. Bet, ja tā tiek saīsināta, algām ir jābūt samaksātām.

Sākotnēji NBA sezona tika pārtraukta uz 30 dienām, tādēļ līgas vadība cerēja pabeigt regulāro sezonu un izslēgšanas spēles aizvadīt pilnā apjomā. Nākamo termiņu noteica valsts pieņemtais lēmums, kas paredzēja uz diviem mēnešiem atcelt pasākumus, kuros piedalās vairāk par 50 cilvēkiem. Bet NBA Spēlētāju arodbiedrība basketbolistiem izsūtīja memorandu, ka no nākamās otrdienas (17. marta) tie var atsākt individuālos treniņus savās komandās.

Tomēr pirmdien apstiprinājās iepriekš izskanējušās runas, ka sezona tiks atlikta uz trim mēnešiem, tātad - līdz jūnija vidum. Neskatoties uz šādu nobīdi grafikā, Kalnītis domā, ka pilnībā sezona netiks atcelta. "Loģiskākā izvēle būtu to saīsināt. Manuprāt, regulāro sezonu vajadzētu pabeigt tagad un komandām palikt tajās vietās, kādas tās ieņem pašlaik. Tad pēc pārtraukuma varētu izspēlēt "play-off". Nezinu, vai sanāktu izspēlēt pilnas kārtas, varbūt tās būtu piecu spēļu sērijas."

ESPN apskatnieks ar 20 gadu pieredzi darbā NBA Bobijs Mārkss vēl pirms trīs mēnešu pauzes izsludināšanas tviterī bija publicējis aprēķinus, ka "play-off" spēles sāksies jūnija vidū, fināli notiks augustā, drafts risināsies augusta beigās, bet brīvo aģentu tirgus atvērsies 1. septembrī. Tas savukārt 2020./2021. gada sezonas sākumu pārbīdītu uz Ziemassvētkiem.

Kalnītis piebilst - jo ilgāk sezona ievilksies, jo vairāk pieaugs daudz dažādu jautājumu, uz kuriem pašlaik nav atbilžu. Piemēram, par Eiropas spēlētājiem, kas nākamajā sezonā gribēs pieteikt sevi NBA - būs ātri jāsaprot, vai konkrētais basketbolists paliek Eiropā vai viņa līgums tiek izpirkts. "Šobrīd gaidām uz NBA, lai līga pasaka, kā rīkoties turpmāk. Ja mums pasaka, ka sezona atsāksies pēc trim mēnešiem, tad vismaz varam izstrādāt plānu."

Skaidrs, ka sezonas pārtraukšana ir smags sitiens klubu īpašniekiem, kuri zaudēs lielu naudu. Bet tas ietekmēs arī klubu algu griestus jeb, tā saukto "salary cap". Šajā sezonā šie griesti sasniedza 109,1 miljonus ASV dolāru, bet nākamajā sezonā tos bija paredzēts paaugstināt līdz 116 miljoniem. Aptuveni miljonu no šīs summas nācās zaudēt pēc Hjūstonas "Rockets" ģenerālmenedžera Derila Morija tvīta, kurā tika pausts atbalsts Honkongas protestētājiem, pamatīgi nokaitinot Ķīnu. Nav šaubu, ka "salary cap" ietekmēs arī sezonas pārtraukšana, jo to veido arī gūtā peļņa no biļešu tirdzniecības.

Tas Kalnītim raisa profesionālu interesi, jo īpaši tādēļ, ka vasarā līgums beigsies viņa klientam Dāvim Bertānam, kurš šajā sezonā apliecinājis sevi jaunā kvalitātē un ir gatavs no darba devēja miljonu izteiksmē gadā prasīt divciparu skaitli. "Tomēr izmaiņām nevajadzētu būt tik lielām, lai ietekmētu sarunas par Dāvja jauno līgumu. Lai nu kā - esam gatavi sarunām ar visiem potenciālajiem darba devējiem. Mums ir aptuvena vīzija, ko prasīsim, tāpēc ir pārliecība, ka pēdējo nedēļu notikumi problēmas neradīs," norāda Kalnītis.

Tikmēr Eiropā pašlaik ir vēl vairāk jautājumu un vēl mazāk atbilžu. Kalnītis gan nesaskata iemeslu panikai, jo darbību ir atsākusi Japānas līga, bet drīzumā tiek plānots atsākties arī Ķīnas čempionātam. Neatbildēts ir tikai jautājums par termiņiem un to, kuras līgas paziņos, ka sezona ir beigusies, bet kuras mēģinās to atsākt.

"Sākumā cilvēki par to varēja vien pasmieties, un pat klubiem bija visai nievājoša attieksme, sak, tas taču ir tikai vīruss. Bet šobrīd jūtams, ka ģenerālmenedžeri un klubu īpašnieki ir, ja ne gluži panikā, tad pamatīgā diskomforta stāvoklī, jo ir ļoti daudz nezināmā. Kas notiks ar šo sezonu un nākamo? Kāda būs situācija ar sponsoriem un kā veidosies kluba budžets? Ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem cilvēkiem pašlaik nav atbilžu," situāciju raksturo basketbola aģents.

Kalnīša klientiem jāsastopas arī ar diezgan nepatīkamām situācijām, piemēram, Ingus Jakovičs spēlē vīrusa epicentrā esošajā Itālijas reģionā Lombardijā. Pēc komunicēšanas ar spēlētāju un klubu pirmdien ticis pieņemts lēmums, ka Jakovičs paliek uz vietas un lieki neriskē ar pārbraukšanu, jo šobrīd gan viņu, gan viņa ģimeni vīruss nav skāris.

Šobrīd ir grūti pateikt tieši kā, bet koronavīrusa izraisītās sekas noteikti ietekmēs basketbolistus arī finansiāli. "Ja šajā situācijā vispār varam runāt par uzvarētājiem, tad lielākie ieguvēji ir spēlētāji, kuriem ir spēkā līgums arī uz nākamo sezonu. Pieņemot, ka Itālijā ierobežojumi turpināsies un ietekmēs arī nākamo sezonu, spēlētāji bez līgumiem vienā no lielākajām līgām Eiropā stipri ietekmēs brīvo aģentu tirgu. Tie, kuri šovasar būs bez līgumiem, būs diezgan lieli zaudētāji, jo tirgus būs daudz blīvāks nekā citus gadus. Cīņa par darbu citās līgas būs daudz asāka, un šajā situācijā daudziem ir iespēja palikt bez darba. Tāpat iespējams, ka asāki ģenerālmenedžeri mēģinās šo situāciju izmantot savā labā, apelējot pie tā, ka kluba budžets kļuvis mazāks," problēmas ieskicē Kalnītis.

Eiropā par algu neizmaksāšanu pagaidām nekas neesot runāts. Aģents apliecina, ka visi klubi, kuros spēlē viņa pārstāvētie Latvijas basketbolisti, algas ir izmaksājuši un turpina maksāt. Klubi šobrīd vairāk interesējas par to, kad varēs atsākt sezonu. Vienīgais izņēmums esot Riharda Lomaža pārstāvētais Francijas klubs Lionas "Villeurbanne", kas nedaudz samazinās spēlētāju algas, jo to nosaka valsts likumdošana (Francijā valsts nodrošinās 85% izmaksu no sportistu līgumiem).