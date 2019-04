Daira Bertāna komandas biedram rupjš žests izmaksā 15 000 dolāru

Latvijas izlases basketbolista Daira Bertāna pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Ņūorleānas "Pelicans" līderim Entonijam Deivisam piespriests 15 000 ASV dolāru sods par vidējā pirksta parādīšanu līdzjutējam, vēsta "The Athletic" žurnālists Šamss Čaranija.

"Pelicans" vienība trešdien pie sevis uzņēma Šarlotas "Hornets" basketbolistus, kuriem mājinieki piekāpās ar rezultātu 109:115 (21:24, 34:35, 23:24, 31:32).

Dairis Bertāns šajā spēlē realizēja divus tālmetienus, tādējādi gūstot sešus punktus, bet Deiviss muguras sāpju dēļ spēli izlaida.

Basketbolists žestu līdzjutējam parādīja, dodoties prom no laukuma pēc zaudējuma "Hornets" vienībai.

Līdzjutējs esot Deivisu pirms žesta parādīšanas rupji aizvainojis ["f**k you!"], vēsta medijs NOLA.com. To pašu sociālajā vietnē "Instagram" publicētās privātās vēstulēs paudis pats basketbolists, kurš uzsvēra, ka nekad neaizskars Ņūorleānas pilsētu.

