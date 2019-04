Dairis Bertāns atminās kā NBA spēlē pārmācīja mutes brūķētāju

Latvijas basketbolists Dairis Bertāns pēc savas pirmās nepilnās sezonas Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumā "Sporta Studija" klāstīja vairāk par sev doto brīvību izpildīt trīspunktu metienus, kā arī par līgā valdošo runāšanas kultūru uz laukuma.

Aizsargs februāra beigās pēc abpusējas vienošanās pameta Milānas "Olimpia" vienību, lai pievienotos NBA komandai Ņūorleānas "Pelicans". Basketbolista sestā spēle Ziemeļamerikā notika 24. martā, kad Ņūorleānas klubs tikās ar vienu no līgas spēcīgākajām vienībām Hjūstonas "Rockets".

"Sanāca Krisu Polu segt aizsardzībā. Cerēju, ka viņš spēlēs "pick-and-roll" sadarbību, jo tad būtu vieglāk nosegt divatā divus. Skatījos apkārt, un nav neviens. Viņš man teica: "Tikai tu un es, puika." Protams, ka tad viņš mani "izvazāja" un iemeta ar sodu. Noteiktu nebiju ne pirmais, ne pēdējais, kuram tāds liktenis ar viņu," par sevi atļāvās pasmieties Bertāns.

chris paul looking to send the older bertans back to latvia pic.twitter.com/Ra1jIlYQzj