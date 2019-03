Dairis Bertāns atzīmējas ar trim punktiem pret 'Rockets' un Hārdenu

Smagu zaudējumu svētdien piedzīvojusi Latvijas izlases basketbolista Daira Bertāna pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Ņūorleānas "Pelicans", kas ar 90:113 (19:33, 25:30, 25:24, 21:26) mājās atzina Hjūstonas "Rockets" pārākumu.

Latviešu aizsargs spēlē iesaistījās 29 sekundes pirms trešās ceturtdaļas beigām un laukumu vairs arī neatstāja, uz tā pavadot 12 minūtes. Bertāns izcēlās ar trim punktiem (0/1 divpunktu metienos, 1/3 trīspunktu metienos) un sagrāba vienu atlēkušo bumbu.

"Pelicans" basketbolists arī vienreiz pārkāpa noteikumus situācijā, kad aizsardzībā bija palicis viens pret vienu ar vienu no līgas labākajiem saspēles vadītājiem Krisu Polu. Pols meistarīgi trāpīja metienu no pustālās distances, kā arī nopelnīja iespēju izpildīt vienu soda metienu.

