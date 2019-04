Dairis Bertāns izmet deviņus trejačus; Dāvim un 'Spurs' zaudējums

Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns svētdien guva trīs punktus, kamēr viņa pārstāvētā Sanantonio "Spurs" komanda Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā savā laukumā ar rezultātu 106:113 (30:28, 27:30, 30:31, 19:24) piekāpās Sakramento "Kings", kamēr viņa brālis Dairis izmeta deviņus tālmetienus neveiksmē pret Losandželosas "Lakers".

"Spurs" vienība jau pirms svētdienas mača bija nodrošinājusi iekļūšanu NBA izslēgšanas turnīrā, to paveicot jau 22.sezonu pēc kārtas un atkārtojot līgas rekordu.

Bertāns svētdienas spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa un laukumā pavadītajās 18 minūtēs iemeta vienu no trim tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, veica trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu un nopelnīja trīs piezīmes.

"Spurs" rindās rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Lamarkuss Oldridžs, kurš turklāt izcīnīja 18 atlēkušās bumbas, bet 18 punktus un deviņas atlēkušās bumbas pievienoja Rūdijs Gejs. Savukārt "Kings" vienībā 26 punkti Badijam Hīldam, kamēr 17 punktus guva Villijs Kolijs-Steins.

Vēl pirmajā ceturtdaļā "Spurs" spēja izvirzīties vadībā ar desmit punktiem, tomēr "Kings" cīņu izlīdzināja un otrajā ceturksnī arī spēja pārņemt vadību, pirmo puslaiku noslēdzot ar viena punkta pārsvaru (58:57). Trešajā cīņas periodā starp abām komandām aizritēja līdzvērtīgs duelis, bet noslēdzošajās 12 minūtēs viesiem no Sakramento vairākkārt izdevās pārņemt iniciatīvu, turklāt maču viņi noslēdza ar 8:0 izrāvienu.

"Spurs" ar 44 uzvarām 77 mačos ir Rietumu konferences astotajā vietā, kamēr "Kings" ar 38 panākumiem ir devītā. Nākamo maču Sanantonio vienība aizvadīs otrdien, kad uzņems Atlantas "Hawks".

Zaudējumu tikmēr svētdien cieta arī Daira Bertāna pārstāvētā Ņūorleānas "Pelicans", kas savā laukumā pārliecinoši ar 102:130 (26:26, 36:35, 22:44, 18:25) piekāpās Losandželosas "Lakers".

