Dairis Bertāns NBA varētu debitēt svētdien

Latvijas izlases basketbolists Dairis Bertāns, kurš nesen pievienojies Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubam Ņūorleānas "Pelicans", jaunajā komandā varētu debitēt svētdien, vietnē "Twitter" ziņo viņa aģents Artūrs Kalnītis.

"Pelicans" komandai nākamā spēle paredzēta piektdien, kad klubs mājās uzņems Toronto "Raptors" vienību. Kā iepriekš ziņots, Bertāns uz ASV devās vien ceturtdien, jo basketbolistam iepriekš bija jāsagaida ASV darba vīzas izsniegšana.

Paredzēts, ka Latvijas basketbolists spēli pret Toronto komandu noraudzīsies no Ņūorleānas rezervistu soliņa, vēsta Kalnītis.

Ja Bertāns debitēs svētdien, kad komanda viesosies Atlantā pie "Hawks" vienības, tad latvietim šosezon ir iespējas aizvadīt 14 NBA regulārās sezonas spēles.

"Pelicans" ar 30 uzvarām 67 spēlēs NBA Rietumu konferencē ieņem 12. vietu un atpaliek pa septiņām uzvarām no Losandželosas "Clippers" komandas, kura šobrīd kā astotajā vietā esoša komanda pēdējā kvalificētos izslēgšanas spēlēm.

