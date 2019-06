Dārgais izcīna trešo vietu Pasaules kausa 3x3 basketbolā 'slam dunk' konkursā

Latvietis Kristaps Dārgais sestdien Nīderlandē guva trešo vietu Pasaules kausa 3x3 basketbolā ietvaros notikušajā "slam dunk" konkursā.

Par sacensību uzvarētāju tika kronēts ukrainis Vadims Podubčenko, kurš spraigā divcīņā pārspēja poli Pjotru Grabovski. Abi pēc trim mēģinājumiem bija iekrājuši pa 87 punktiem, tāpēc uzvarētājs tika noskaidrots izšķirošā kārtā.

Tikmēr vienīgais Latvijas pārstāvis Dārgais palika trešais.

Zīmīgi, ka Ukrainai Pasaules kausa "slam dunk" konkursos šī ir trešā zelta medaļa, jo 2016. un 2018.gadā uzvaru guva Dmitrijs Krivenko.

🇺🇦 Miller went higher than a coffee shop to win 🥇 at the Jack's Casino #3x3WC Dunk Contest. pic.twitter.com/l0PRSqPGSl