Dārgais: 'VEF Rīga' un 'Ventspils' šogad ir pieveicami

"VEF Rīga" un "Ventspils" komandas šajā sezonā ir pieveicamas, uzskata Latvijas basketbola komandas "Ogre" spēka uzbrucējs Kristaps Dārgais.

Ogrēnieši Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas turnīrā desmit spēlēs svinējuši desmit uzvaras, pieveicot arī iepriekšējās sezonas čempioni "Ventspili" un Igaunijas labāko komandu Tallinas "Kalev"/"Cramo". Latvijas klubs šobrīd atrodas turnīra līderpozīcijā.

Sezonas pirmajā mēnesī par vērtīgāko tika atzīts Dārgais, kurš vidēji katrā mačā nospēlējis 30 minūtes, guvis 10,9 punktus, izcīnījis 8,9 atlēkušās bumbas, veicis 5,3 rezultatīvas piespēles un nopelnījis lietderības koeficientu 20,7.

"Tabulā prieks skatīties, bet jau no iepriekšējo gadu pieredzes zināms, ka basketbolā galvenie notikumi risinās pavasarī. Ja tad neveicas, īsta gandarījuma nav un nevar būt. Tāpēc pārāk nesapriecājamies," intervijā Latvijas Basketbola savienībai (LBS) saka 29 gadus vecais "Ogres" kapteinis" Dārgais.

Ogres komanda jau iepriekšējās sezonās pakutināja nervus vadošajām Latvijas vienībām, bet desmit uzvaras pēc kārtas tai ir labākais sezonas sākums kluba vēsturē.

"Vienu apstākli neizcelšu. Protams, liela nozīme ir tam, ka komandas kodols nu jau trīs sezonas cīnās kopā. Esam labi iepazinuši viens otru, zinām, ko no kura var sagaidīt un uzticamies kolēģiem. Var teikt, ka sēkla šiem panākumiem iesēta jau iepriekšējos gados. Piedevām treneris Nikolajs Mazurs ienesis jaunas idejas, kas strādā," atklāj Dārgais.

Trenerim Mazuram esot savs redzējums, kas izpaužas niansēs, un komandas stils tiek pielāgots spēlētāju varēšanai. "Neviens netiek "lauzts", nevienam neliek darīt to, ko viņš neprot - komandas spēks parādās, ja katrs laukumā var darīt to, ko prot vislabāk. No jauna nākusi klāt joga, dažādi elpošanas vingrinājumi. It kā sīkumi, bet sportā tieši mazo lietiņu summa veido rezultātu," skaidro Dārgais.

Salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, šīs ievadā Dārgais pēc rezultatīvo piespēļu skaita apsteidz daudzu komandu saspēles vadītājus.

"Paldies trenerim Mārtiņam Gulbim - savainojuma dēļ viņa vadībā pirms dažiem gadiem izdevās nospēlēt tikai dažus mēnešus, bet Mārtiņš man parādīja jaunus virzienus basketbolā, kā varu būt noderīgs komandai. Arī pagājušajā gadā bija mači, kuros izdarīju daudz piespēļu. Šogad vidējā statistika labāka varbūt tāpēc, ka partneri nepieviļ - precīzi met. Lielākā daļa manu piespēļu taču adresētas brīviem snaiperiem pie trīspunktu līnijas. Un viņi trāpa," secina Dārgais.

Ogres vienības spēka uzbrucējs arī atklāj, ka pirmssezonā bijis smags pārbaudes spēļu cikls. "Bija spēcīgi pretinieki, uzvarējām tikai divās spēlēs. Arī pirmajā oficiālajā mačā ar Jūrmalas komandu nebijām tālu no zaudējuma. Var teikt, ka beigās paveicās, bet, ja reiz uzvarējām, tad jau bijām pelnījuši. Pēc tam mazliet paveicās Ventspilī un nostiprinājās pārliecība," uzsver Dārgais.

"Ogres" komanda iepriekšējā sezonā izcīnīja Latvijas Basketbola līgas (LBL) bronzas medaļas, pie godalgām tiekot pirmo reizi vēsturē. Šogad komanda jūtoties konkurētspējīgāka ar Latvijas vadošajām vienībām.

"Abi tradicionālie favorīti - "VEF Rīga" un "Ventspils" šogad ir pieveicami. Joprojām stipri, joprojām jaudīgāki par citām komandām, tomēr starpība nav tik liela, kā iepriekšējos gados. Tātad varam pacīnīties. Protams, ja paši izdarīsim visu, ko spējam," atbildot uz jautājumu, kāda sajūta valda "Ogres" komandā, atzīmē Dārgais.

Iepriekšējā sezonā Dārgais Latvijas-Igaunijas līgā 28 mačos caurmērā iemeta 13,1 punktu, izcīnīja 8,0 atlēkušās bumbas un veica 2,9 rezultatīvas piespēles. LBL viņam deviņos dueļos bija caurmērā 11,2 punkti, 8,7 bumbas zem groziem un 3,8 rezultatīvas piespēles.

Dārgais "Ogrē" spēlē trešo sezonu pēc kārtas. Viņš Latvijā pārstāvējis arī "Latvijas Universitātes", "Valmieras" un "Barons" klubus. Dārgais ir vairāku starptautisko "slam-dunk" konkursu uzvarētājs.