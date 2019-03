Dāvim Bertānam četri precīzi tālmetieni 'Spurs' uzvarā pār 'Hawks'

Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns trešdien guva 12 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē, kaldinādams Sanantonio "Spurs" komandas uzvaru.

"Spurs" viesos ar rezultātu 111:104 (27:23, 26:33, 27:21, 31:27) pārspēja Atlantas "Hawks" basketbolistus, svinot ceturto uzvaru pēc kārtas.

Bertāns šajā mačā nospēlēja 22 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā iemeta četrus no desmit tālmetieniem, bet garām grozam raidīja savu vienīgo divpunktu metienu.

Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Spurs" ar Bertānu laukumā iemeta tikpat daudz punktu, cik ielaida.

Sanantonio komandas rindās ar 32 punktiem izcēlās Lamarkuss Oldridžs, 18 punkti, deviņas rezultatīvas piespēles un seši bloķēti metien bija Derikam Vaitam, 14 punktus guva Demars Derouzens, bet pa 12 punktiem bija Bertānam, Petijam Milsam un Rūdijam Gejam, kuram arī 11 atlēkušās bumbas.

"Hawks" komandai 22 punktus sarūpēja debitants Trē Jangs, bet 18 punkti un desmit bumbas zem groziem bija Džonam Kolinsam.

Bertāns trīs no četriem tālmetieniem iemeta otrajā ceturtdaļā, kad 100 sekunžu laikā no 39:36 panāca 50:41. Tas gan neglāba "Spurs" no zaudēta puslaika ar 53:56, cīņai par vadību turpinoties arī trešajā ceturtdaļā.

Ceturtajā ceturtdaļā "Hawks" vienreiz spēja panākt neizšķirtu (91:91), bet Vaits ar "trejaci" ātri atjaunoja viesiem vadību. Pāris minūtes vēlāk tālmetienu iemeta arī Bertāns, kamēr "Spurs" vadības grožus neizlaida un svinēja uzvaru.

"Spurs" ar 37 uzvarām 66 spēlēs ieņem septīto vietu Rietumu konferencē, kamēr "Hawks" ar 22 panākumiem 66 cīņās ir 12.pozīcijā Austrumos.

Sanantonio vienība nākamo spēli aizvadīs piektdien, kad savā laukumā uzņems Milvoki "Bucks".