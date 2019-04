Dāvis Bertāns ar 14 punktiem kaldina graujošu uzvaru un 'piesaka' sevi 'danku' konkursam

Cīņu par vietu sadalījumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Rietumu konferences izslēgšanas spēļu režģī turpina Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns un viņa pārstāvētā Sanantonio "Spurs" vienība, kas, pateicoties latvieša 14 punktiem, svētdien ar rezultātu 112:90 (24:24, 38:22, 17:17, 33:27) piesmēja līgas pastarīšus Klīvlendas "Cavaliers".

Bertāns spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa, 20 minūšu laikā gūstot 14 punktus (4/5 divpunktu metienos, 2/4 trīspunktu metienos), savācot divas atlēkušās bumbas, reizi pārtverot bumbu, kā arī divas reizes kļūdoties.

Pēc neizšķirta rezultāta spēles pirmajās 12 minūtēs Bertāns bija laukumā komandai veiksmīgajā otrās ceturtdaļas sākumā, kad arī rūjienieša sekmīgs caurgājiens un trāpīts trīspunktu metiens ļāva viesiem attālināties līdz deviņu punktu pārsvaram.

Trešajā ceturtdaļā spēka uzbrucējs atzīmējās ar "alley-oop" triecienu grozā no augšas, ātrajā uzbrukumā saņemot piespēli no komandas biedra Patija Milsa.

"Domāju, ka man vajadzēja piedalīties gan Zvaigžņu spēles "danku" konkursā, gan trīspunktu metienu konkursā," pēc spēles nosmēja Bertāns, veicot atsauci uz pirms pāris mēnešiem veikto sociālo tīklu kampaņu panākt latvietim vietu metienu sacensībās.

Davis Bertans after recording a double-clutch alley-oop dunk and a soaring, finger-roll layup against the Cavs, "I think I should have been in the dunk contest and the three-point contest both.” #Spurs