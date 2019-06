Dāvis Bertāns izpelnījies balsi NBA labākā rezervista balvai

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns no Sanantonio "Spurs" komandas izpelnījās vienu balsi Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) labākā rezervista balvai, liecina publiskotā informācija.

Jau vēstīts, ka aizvadītajā naktī norisinājās NBA balvu pasniegšanas ceremonija, kurā par sezonas vērtīgāko spēlētāju jeb MVP atzīts Milvoki "Bucks" uzbrucējs Jannis Adetokunbo.

Par sezonas labāko rezervistu atzina Lū Viljamsu no Losandželosas "Clippers", kurš vidēji mačā guva 20 punktus. Viljamss ieguva 96 pirmās vietas balsis un trīs otrās vietas balsis. Otrais šajā balsojumā palika lietuvietis Domants Sabonis, kurš ieguva 52 otrās vietas balsis un 29 trešās vietas balsis.

Savukārt vienu trešās vietas balsi ieguva Bertāns. Aizvadītajā sezonā Bertāns piedalījās 76 no 82 spēlēm un vidēji 21 minūtes laikā guva astoņu punktus, izcīnīja 3,5 atlēkušās bumbas un atdeva 1,3 rezultatīvas piespēles. Tāpat viņš bija viens no NBA labākajiem tālmetienu izpildītājiem, trāpot 42,9 procentus no izpildītajiem trīspunktu metieniem.

Sezonas labākā rezervista balvai vismaz vienu balsi saņēma tikai 14 basketbolisti.

Cits latvietis Rodions Kurucs nesaņēma nevienu balsi sezonas labākā debitanta balvai. Pirmais gads NBA Kurucam bija diezgan veiksmīgs, jo viņš vairākkārt tika iekļauts komandas sākumsastāvā un kopumā regulārajā sezonā aizvadīja 63 spēles, kurās vidēji izcēlās ar 8,5 punktiem un 3,9 atlēkušajām bumbām.