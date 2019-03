Dāvis Bertāns palīdz 'Spurs' uzvarēt NBA čempioni 'Warriors'; Dairim trīs punkti Dalasā

Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns otrdien iemeta piecus punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā, kamēr viņa pārstāvētā Sanantonio "Spurs" savā laukumā ar rezultātu 111:105 (25:25, 33:22, 24:31, 29:27) uzvarēja iepriekšējo divu gadu čempioni Goldensteitas "Warriors". "Spurs" basketbolistiem šī bija jau devītā uzvara pēc kārtas.

Bertāns šajā mačā laukumā iesaistījās no rezervistu soliņa, bet kopumā nospēlēja 26 minūtes, kuru laikā no spēles realizēja vien divus no septiņiem metieniem - viņš iemeta savu vienīgo divpunktu metienu un vienu no sešiem trejačiem, kamēr vienīgais "sodiņš" lidoja grozam secen.

Vēl Latvijas basketbolista kontā trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba un viena piezīme. Kamēr viņš bija laukumā, "Spurs" iemeta par desmit punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija labākais rādītājs komandā.

"Spurs" sastāvā ar 26 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Demars Derouzens, kamēr 23 punktus un 13 atlēkušās bumbas pievienoja Lamarkuss Oldridžs. Savukārt "Warriors" komandā rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Stefans Karijs, bet 24 punkti Kevinam Durantam.

Mača pirmais puslaiks starp abām vienībām aizritēja līdzvērtīgā cīņā, tomēr lūzumu "Spurs" panāca neilgi pirms lielā pārtraukuma, kad tā pāris minūšu laikā no 36:36 panāca 52:38 tādējādi veicot 16:2 izrāvienu. Pēc pirmā puslaika mājinieki atradās vadībā ar 11 punktu pārsvaru (58:47).

Tiesa, "Warriors" šo deficītu atspēlēja, turklāt pusminūti līdz trešā ceturkšņa beigām Karijs ar tālmetienu vadībā jau izvirzīja čempionus (78:77). Tomēr tas nebija uz ilgu laiku, jo brīdi vēlāk tālmetienu realizēja Marko Belinelli, bet ceturtajā ceturksnī "Spurs" atkal spēja iegūt teju desmit punktu pārsvaru un izcīnīja uzvaru.

"Spurs" ar 42 uzvarām 71 spēlē atrodas Rietumu konferences sestajā vietā un tuvojas iekļūšanai izslēgšanas turnīrā, kamēr "Warriors" ar 47 panākumiem 69 mačos ir pirmajā pozīcijā. Nākamo spēli "Spurs" aizvadīs trešdien, kad uzņems Maiami "Heat".

Citā mačā vecākais no brāļiem Bertāniem - Dairis - realizēja savu vienīgo tālmetienu, kamēr viņa pārstāvētā Ņūorleānas "Pelicans" izbraukumā ar rezultātu 129:125 (28:34, 21:25, 35:20, 26:31, 19:15) pagarinājumā uzvarēja Kristapa Porziņģa pārstāvēto Dalasas "Macericks".

"Pelicans" vienībai ar šo uzvaru izdevies pārtraukt sešu zaudējumu sēriju.

Bertāns šajā spēlē laukumā pavadīja septiņas minūtes, kuru laikā iemeta trīs punktus - viņš realizēja savu vienīgo trejaci, bet citus metienus pa grozu neizpildīja. Vēl latvieša kontā viena atlēkusī bumba un viena kļūda.

"Pelicans" sastāvā ar 30 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām atzīmējās Džūliuss Rendls, bet jau piekto "triple-double" pēc kārtas guva Elfrīds Peitons - 19 punkti, 11 rezultatīvas piespēles un desmit atlēkušās bumbas. Savukārt "Mavericks" labā "triple-double" guva arī slovēņu debitants Luka Dončičs, kurš šajā cīņā atzīmējās ar 29 punktiem, 13 atlēkušajām bumbām un desmit rezultatīvām piespēlēm. Tikmēr 21 punktu iemeta Tims Hārdevejs juniors.

Vēl "Mavericks" labā astoņus punktus iemeta pieredzējušais vācietis Dirks Novickis, ar ko bija pietiekami, lai viņš kļūtu par visu laiku NBA sesto rezultatīvāko basketbolistu, šajā rādītājā apsteidzot leģendāro Viltu Čemberleinu.

Bertāns vienīgo reizi šajā mačā iesaistījās līdz ar ceturtās ceturtdaļas sākumu, turklāt pāris minūtes vēlāk viņš ar precīzu tālmetienu panāca 91:82. Piecas minūtes līdz pamatlaika beigām, rezultātam esot jau 94:95, latvietis tika nomainīts. Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 110:110, bet pagarinājumā meistarīgāki bija "Pelicans" basketbolisti.

"Pelicans" ar 31 uzvaru 73 spēlēs Rietumu konferences kopvērtējumā atrodas 12.vietā, kamēr "Mavericks" ar 28 panākumiem 70 cīņās ir pozīciju zemāk. Nākamo spēli "Pelicans" aizvadīs trešdien, kad viesosies pie Orlando "Magic".