Dāvis Bertāns: pēc līguma noslēgšanas par apdrošināšanu izlasē neuztraucos

Latvijas izlases basketbolists Dāvis Bertāns kopš 2020. gadā noslēgtā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) līguma par tā apdrošināšanu, spēlējot valstsvienības rindās, vairs lieki neuztraucas, sarunā ar medijiem ceturtdien atzina rūjienietis.

Lai gan jau pagājušajā nedēļā vairāki Latvijas basketbolisti uzsāka individuālos treniņus valstsvienības paspārnē, tieši ceturtdien oficiāli sākās izlases treniņnometne pirms gaidāmajām pārbaudes spēlēm ar Lietuvu un 2023. gada Pasaules kausa atlases turnīra mačiem.

Pirmajā treniņā piedalījās arī kandidātu sarakstā neesošie Anrijs Miška, Kārlis Šiliņš un Verners Kohs, bet apciemot izlasi bija ieradies Kaspars Bērziņš. Treniņiem piektdien pievienosies Artūrs Kurucs, savukārt Spānijas basketbola līgas (ACB) finālā vēl piedalās Rolands Šmits. "Arēnā Rīga" nebija arī Rodions Kurucs, kurš pēc portāla "Delfi" rīcībā esošas neoficiālas informācijas šo dienu laikā bijis Kanādā, tiecoties pēc vietas Nacionālajā basketbola asociācijā.

Treneris Luka Banki preses konferencē vēl neatklāja, kad Kurucs vecākais varētu pievienoties izlasei. "Šis puisis ir ļoti stiprs un apņēmīgs, kā viņš pierāda, cenšoties izmantot savas iespējas iekļūt NBA. Esmu ar viņu runājis vairākas reizes un zinu, cik ļoti viņš vēlas būt kopā ar nacionālo izlasi."

Preses konferencē izskanēja arī jautājums par pieredzējušo saspēles vadītāju Jāni Strēlnieku, kura vārds nav kandidātu sarakstā. Taču Banki aicināja cienīt spēlētāju personīgos iemeslus, uzsverot, ka viņš runā par spēlētājiem, kuriem jebkurā gadījumā ļoti rūp izlase. "Visiem ir liels gods un bauda pārstāvēt nacionālo izlasi. Reizēm ir laiks nepiedalīties, saprast, ka mums ir citas prioritātes un nerādīt ar pirkstiem. Mums ir lieliska komanda."

Speciālists uzsvēra, ka Latvijas izlasi sagaida divas ļoti svarīgas atlases turnīra spēles, jo panākumi tiktu ņemti vērā arī nākamajā kvalifikācijas turnīra fāzē. Šī iemesla dēļ Banki noraidoši atbildēja uz jautājumu par potenciālu izmantot plašāku rotāciju 3. jūlijā gaidāmajā spēlē Slovākijā.

"Mums vajadzīgas uzvaras. Mēs nevaram šķirot spēles. Neesam tik lieliski, lai to darītu kvalifikācijas spēļu laikā," atzina itālis, kurš norādīja uz izlases lielo vēlmi ieņemt pirmo vietu apakšgrupā.

Apakšgrupas uzvarētājas godu Latvijas izlase var izcīnīt 30. jūnijā gaidāmajā spēlē pret Serbijas valstsvienību. Tieši izbraukumā Belgradā izlase piedzīvojusi vienīgo zaudējumu, mājiniekiem piekāpjoties ar viena punktu deficītu. Savukārt uz augustā gaidāmo nākamo atlases turnīra kārtu izlase jau ir tāpat kvalificējusies, turklāt tad ierindā cer būt arī NBA zvaigzne Kristaps Porziņģis.

"Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc izlēmu piekrist šim darba piedāvājumam. Vēlos trenēt labākos spēlētājus," taujāts par Porziņģi izteicās Banki. "Bet esmu gatavs tik galā ar visu. Jau esmu pierādījis, ka visi, valkājot šo kreklu, vēlas sasniegt labus rezultātus. Labākie spēlētāji var tikai padarīt manu darbu vieglāku. Un visi vēlas vieglu darbu."

Citam NBA pārstāvim Dāvim Bertānam starp sezonas beigām un pirmo individuālo treniņu izlases rindās bija vien desmit nosacīti brīvas dienas, atklāja basketbolists. Viņš arī apstiprināja, ka labprāt valstsvienībai palīdzēs augustā. "Ja veselība atļaus, tad būšu arī augustā. Laikam pa priekšu gan negribu skriet. Bijuši dažādi gadījumi."

Lietuvas Basketbola federācija (LKF) jau publiski atzinusi, ka Jona Valančūna un Domanta Saboņa līgumu apdrošināšanas jautājums liedzis viņiem pievienoties jūnija un jūlija spēlēm. Arīdzan Serbijas medijs "MozzartSport" ziņojis, ka NBA un Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) spēlētāju apdrošināšanas līgums apdraud NBA basketbolistu dalību jūnijā un jūlijā gaidāmajās spēlēs. Tā kā šī vienošanās nosedz 28 dienu ilgu nogriezni, sagaidāms, ka NBA spēlējošie Serbijas basketbolisti izlasi pārstāvēs vien augustā un septembrī.

Savukārt klaju neziņu par Lukas Dončiča un Gorana Dragiča līguma apdrošināšanu paudusi Slovēnijas Basketbola federācija (KZS), kuras ģenerālsekretārs Rašo Nesterovičs atklājis, ka nav saņēmis no FIBA konkrētas atbildes par situācijas iespējamo atrisināšanu.

"Man šajā situācijā ir tāda pieņemtā apdrošināšana," par savu situāciju stāstīja Bertāns. "Visiem skaidri zināms, ka man līgums ir labs un garantēts. Tādā ziņā es neuztraucos. Līdz tam bija tā, ka reizēm bija jāpievērš uzmanība, kad spēlēt un kad nespēlēt. Pēc piecu gadu līguma noslēgšanas ir skaidra sajūta, ka es vienmēr varu nākt palīdzēt izlasei, neatkarīgi no tā, vai man ir kāda īpašāka apdrošināšana vai vienkārši parasta."

Jaunākais no brāļiem Bertāniem apliecināja, ka pārbaudes spēlēs pret Lietuvas izlasi noteikti sagaidāma cīņa par uzvaru. Tiesa, gaidāmajos mačos nedrīkst aizmirst, ka mači pret Serbiju un Slovākiju būs svarīgāki.

"Domāju, ka pēdējos gados tas nav tik izteikti, kā kādreiz ar [Kaspara Kambalas] boksa cimdiem," 2009. gada pārbaudes spēli pret Lietuvu piesauca uzbrucējs. "Protams, ka cīņa ar lietuviešiem vienmēr ir principiāla. Tajā pašā laikā mums jādomā par savu spēli un jāsagatavojas svarīgajām spēlēm."

Viņam piekrita Dairis Bertāns, kurš uzsvēra, ka reizēm tiek pārspīlēts ar it kā milzīgo ažiotāžu ap kaimiņvalstu tikšanos. Tiesa, komandas kapteinis uzsvēra, ka no iepriekšējiem dueļiem var mācīties. "Pieredzei no pārbaudes spēlēm ar Lietuvu jākalpo kā piemēram. Iepriekšējos gados uzvarējām Lietuvu pārbaudes spēlēs, visi bija priecīgi, bet beigās, kad pienāk īstās spēles, leiši tāpat mums priekšā," noteica Dairis Bertāns.

Latvijas valstsvienība trešdien, 22. jūnijā aizvadīs pārbaudes spēli ar Lietuvas izlasi, kas tiks rīkota kā basketbola zaļumballe, ieskandinot Jāņus – ar muzikāliem priekšnesumiem un valstsvienības ilggadējā kapteiņa Jāņa Blūma godināšanu.

Gatavojoties pirmā atlases cikla posma pēdējām spēlēm ar Serbijas (30. jūnijā Rīgā) un Slovākijas (3. jūlijā Levicē) izlasēm Latvijas komanda 26. jūnijā Šauļos aizvadīs arī otro pārbaudes spēli ar Lietuvas valstsvienību.

Latvijas valstsvienība 2023. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra A grupas pirmajās četrās spēlēs izcīnījusi trīs uzvaras (pār Slovākijas izlasi un divreiz pār Beļģiju), kā arī piedzīvojusi minimālu zaudējumu Serbijā. Latvijas un Serbijas izlases jau nodrošinājušas tiesības spēlēt kvalifikācijas otrajā posmā. 30. jūnija spēlē Latvija – Serbija izšķirsies, kura komanda grupā ieņems 1. vietu (savstarpējo spēļu rezultāti tiks ņemti līdzi).

Otrajā posmā A grupas trīs labākās komandas cīnīsies ar B grupas komandām (Grieķiju, Turciju un Lielbritāniju). Tā kā no turnīra izslēgta B grupā spēlējusī Baltkrievijas izlase (arī Krievijas komanda), FIBA iesaistītajām grupām koriģējusi izspēles sistēmu – uz otro posmu nenāks līdzi rezultāti spēlēs ar A grupas ceturtās vietas ieguvējiem. Pirms pēdējām divām kārtām 3. vietā ir Beļģija (2-2), 4. vietā Slovākija (0-4). Otrajā posmā pa divām spēlēm notiks augustā, novembrī un 2023. gada februārī, grafiks būs atkarīga no vietu kārtības grupas noslēguma tabulā. Finālturnīram kvalificēsies trīs labākās komandas no sešām.