Dāvis Bertāns piedalīsies NBA Visu zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā

Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns nākamajā nedēļas nogalē piedalīsies Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Visu zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā, paziņojuši rīkotāji.

Vašingtonas "Wizards" basketbolistam Bertānam konkurenci sastādīs Deimiens Lilards (Portlendas "Trail Blazers"), Badijs Hīlds (Sakramento "Kings"), Devonte Grems (Šarlotas "Hornets"), Dankans Robinsons (Maiami "Heat"), Trejs Jangs (Atlantas "Hawks"), Zeks Lavīns (Čikāgas "Bulls") un Džo Heriss (Bruklinas "Nets").

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, katrā kārtā 25 metienu vietā būs jāizpilda 27 un tam varēs veltīt 70, nevis 60 sekundes.

Bertāns šajā sezonā no 336 izpildītajiem tālmetieniem realizējis 144 jeb 42,9%, kas līgā dod dalītu desmito vietu.

Šīs sezonas NBA Visu zvaigžņu spēle notiks 16.februārī Čikāgā, kur mājas spēles aizvada "Bulls" vienība.

