Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns apzinās, ka aizvadītajā vasarā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Sanantonio "Spurs", noslēdzot līgumu ar viņu, pārmaksāja, taču latvietis bija noskaņots atpelnīt kluba uzticības kredītu, viņš stāstīja sarunā raidījumā "Hattrick ar Puči".

Pagājušajā vasarā Bertāns ar "Spurs" komandu noslēdza divu gadu līgumu 14,5 miljonu dolāru apmērā, kļūstot par vienu no pelnošākajiem sportistiem Latvijas vēsturē. Aizvadītajā sezonā Bertāns piedalījās 76 no 82 spēlēm un vidēji 21 minūtes laikā guva astoņu punktus, izcīnīja 3,5 atlēkušās bumbas un atdeva 1,3 rezultatīvas piespēles. Tāpat viņš bija viens no NBA labākajiem tālmetienu izpildītājiem, trāpot 42,9 procentus no izpildītajiem trīspunktu metieniem.

Bertāns stāstīja, ka viņš pagājušajā vasarā "Spurs" izteikto līguma piedāvājumu uztvēra kā uzticības kredītu.

"Skatoties pēc statistikas, iespējams, viņi par mani pārmaksāja, jo ļoti reti NBA klubs maksā par to, ko sagaida nākotnē, nevis par to, kas ir izdarīts. Man nešķiet, ka pirmajos divos gados kaut ko tādu izdarīju. Es dažās spēlēs parādīju, ko esmu spējīgs darīt. Man bija papildus motivācija ilgtermiņā atpelnīt to, ko viņi man maksā," teica Bertāns.

Pilnu interviju ar Dāvi Bertānu varēs vērot raidījumā "Hattrick ar Puči" trešdien pulksten 21:00 televīzijas kanālā "360TV" un lietotnē "Shortcut".