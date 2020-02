Dāvis Bertāns – starp pionieriem sev parocīgā tālmetienu konkursā

Latvijas izlases basketbolists Dāvis Bertāns 15. februārī piedalīsies Čikāgā notiekošajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Visu zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā, kura jaunie noteikumi varētu būt īpaši parocīgi tieši Vašingtonas "Wizards" uzbrucējam no Rūjienas.

Jau ziņots, ka Bertāns izraudzīts 15. februārī notiekošajam NBA trīspunktu metienu konkursam. Basketbolists, kurš 40 spēļu laikā trāpījis 144 no 336 tālmetieniem jeb realizējis 42,9% raidījumu, precizitātes ziņā ieņem dalītu devīto vietu visā līgā un konkursā sacentīsies ar citiem trīspunktnieku speciālistiem.

Pirmā NBA Visu zvaigžņu spēle tika aizvadīta tālajā 1951. gadā, bet trīspunktu konkurss radies krietni vēlāk – NBA tas pirmo reizi norisinājās 1986. gadā. Citi pasākumi kā leģendu spēle jeb bijušo NBA basketbolistu mačs laika gaitā gan atcelti, bet tālmetienu sacensības joprojām saglabā stabilu vietu starp Visu zvaigžņu spēles nedēļas nogales norisēm.

Konkurss kopš 1986. gada saglabājis relatīvi nemainīgus noteikumus. Tā atklāšanas gadā sacensībās piedalījās astoņi NBA spēlētāji, kuri no pieciem dažādiem punktiem izpildīja pa pieciem tālmetieniem. Dalībniekiem sacensības bija jāsāk no viena laukuma stūra, izpildot četrus metienus viena punkta vērtībā, bet piektais – kuru apzīmē daudzkrāsaina basketbola bumba – varēja sagādāt divus punktus. Basketbolistam jāturpina kustība pa trīspunktu līniju, cenšoties 60 sekundēs izpildīt 25 metienus, kuri varēja ļaut sakrāt 30 punktus.

Pirmās kārtas trīs veiksmīgākie spēlētāji iekļuva finālā, kurā viņiem vēlreiz jāatkārto uzdevums. Otro metienu kārtu uzsāk trešo labāko rezultātu sasniegušais basketbolists, bet par uzvarētāju kļūst tieši finālsacenībās visvairāk punktus guvušais dalībnieks.

Pirmajos trīs gados konkursā triumfēja Bostonas "Celtics" zvaigzne Lerijs Bērds. Tieši pirms trešās uzvaras reizes Bērds ieradies Čikāgas arēnas ģērbtuvēs, kur pārējiem dalībniekiem vaicājis NBA folklorā iegājušos vārdus: "Kurš šodien finišēs otrais?”

Lai gan Bērdam trīs finālos pietika ar 22, 16 un 17 punktiem, lai nodrošinātu uzvaru, 1986. gada konkursa pirmajā kārtā tā pirmo rekordu uzstādīja "Bulls" aizsargs Kregs Hodžess. Viņš sakrāja 25 punktus, bet finālā nespēja atkārtot šādu panākumu.

Hodžess vēlāk gan iespēja to pašu, ko Bērds, uzvarot gan 1990., gan 1991., gan 1992. gadā. Abi basketbolisti sacensībās vienīgie triumfējuši trīs reizes. 1991. gadā tālmetienu speciālists sasniedza līdz šim brīdim neatkārtotus rekordus – Hodžess realizēja 21 no 25 metieniem, kā arī trāpīja 19 trīspunktniekus pēc kārtas. Tā kā aizsargs 1986. gadā bija veiksmīgāk izmantojis divu punktu vērtos metienus, tas viņam kopsummā deva vien 24 punktus.



Bijušajam "Bulls" aizsargam pat tika dota iespēja aizstāvēt savu titulu 1993. gadā, lai gan tajā sezonā viņš vairs nemaz nespēlēja NBA. Tādējādi viņš un Lietuvas basketbola leģenda Rims Kurtinaitis – kurš 1989. gadā saņēma īpašu uzaicinājumu – ir vienīgie divi konkursa dalībnieki, kuri tajā nav pārstāvējuši kādu konkrētu NBA komandu.

Toronto "Raptors" snaiperis Džeisons Kapono 2008. gadā atkārtoja Hodžesa 25 gūto punktu rekordu, bet šobrīd to vairs nevienam nav lemts labot. Proti, 2014. gadā tika mainīti sacensību noteikumi, pēc kuriem gūstams jau lielāks punktu skaits, kuru nevar salīdzināt ar veco izspēles kārtību.

Tagad katrs dalībnieks pirms došanās laukumā var izvēlēties pozīciju, no kuras viņš izpildīs piecus metienus divu punktu vērtībā. Fīniksas "Suns" zvaigzne Devins Bukers tādējādi 2018. gada finālā sakrāja 28 no 34 iespējamiem punktiem, lai gan viņš realizēja 20 metienus (tātad par vienu mazāk nekā savulaik iespēja Hodžess).

Savukārt šogad sacensībām paredzēta jau pavisam jauna "odziņa". Respektīvi, katrs basketbolists izpildīs pa diviem metieniem ar īpašu zaļas krāsas bumbu no 30 pēdām jeb 9,14 metriem, kuru vērtība būs trīs punkti. Šī pozīcija nosaukta par "MTN Dew" zonu par godu sacensību sponsoram.

Ņemot vērā papildu nepieciešamo laiku, dalībniekiem, kuriem būs iespēja sakrāt 40 punktus, tiks atvēlētas 70 sekundes laika.

NBA vadība ar šo soli centusies atainot basketbolā notiekošās izmaiņas, uzsvērusi aģentūra AP. Šosezon no 30 pēdu attāluma kopā realizēti jau gandrīz 300 metieni, līgas spēlētājiem pārspējot pagājušās sezonas rekordu.

Šāds attālums varētu būt īpaši parocīgs tieši Dāvim Bertānam, kurš nekautrējas uzbrukt grozam arī no īpaši tālas distances. Vidzemnieks šosezon realizējis 12 no 16 metieniem, kuri izmesti starp 30 un 34 pēdu attālumu no groza, tādējādi trāpot 75% šādu mēģinājumu.

Sacensībās konkurenci Bertānam sastādīs Rodiona Kuruca komandas biedrs Bruklinas "Nets" vienībā un pagājušā konkursa uzvarētājs Džo Heriss, kā arī Deimiens Lilards (Portlendas "Trail Blazers"), Badijs Hīlds (Sakramento "Kings"), Devonte Grems (Šarlotas "Hornets"), Dankans Robinsons (Maiami "Heat"), Trejs Jangs (Atlantas "Hawks") un Zeks Lavīns (Čikāgas "Bulls").

Taču neviens no pārējiem septiņiem izredzētajiem tālmetienu speciālistiem nav bijis tik precīzs šādos tālos raidījumos. Heriss, Hīlds, Lavīns un Robinsons tādus izpildījuši reti. Savukārt saspēles vadītāji Jangs (trāpījis 17 no 53) un Lilards (31 no 76) ar tiem mēdz aizrauties ik spēli, kas, protams, arī ietekmējis viņu precizitāti.

Skaitot visus tālmetienus kopā, no konkursa dalībniekiem par Bertānu šosezon precīzāks bijis vien Robinsons, kurš trāpījis 43,9% no izpildītajiem tālmetieniem.

Zvaigžņu spēles konkursi tiks aizvadīti sestdien, 15. februārī jeb agrā svētdienas rītā pēc Latvijas laika. Pulksten 3.00 pirmie laukumā dosies meistarības konkursa dalībnieki, pēc tam tiks aizvadītas tālmetienu sacensības, bet vakaru noslēgs "slam dunk" konkursa pārstāvji.

Šogad zvaigžņu spēles nedēļas nogalē Latviju pārstāvēs vien Bertāns. Iepriekš tās norisēs izcēlies Kristaps Porziņģis, kurš pirms trim gadiem uzvarēja NBA Visu zvaigžņu spēles meistarības konkursā.