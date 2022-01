Dāvis Bertāns varēs atgriezties laukumā nākamajā 'Wizards' spēlē

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns pēc divu spēļu izlaišanas varēs atgriezties Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Vašingtonas "Wizards" sastāvā, vēsta komanda.

Bertāns divas spēles izlaida ar Covid-19 nesaistītas saslimšanas dēļ, bet pirmdien paredzētajai spēlei pret Šarlotas "Hornets" viņš treneriem būs pieejams.

Šī sezona Bertānam nav no veiksmīgākajām. Viņš piedalījies 24 no 36 "Wizards" spēlēm, kurās vidēji gūst 6,5 punktus un izcīna 1,8 atlēkušās bumbas, metienus no spēles realizējot ar 35,8 % precizitāti. Savukārt tālmetienos viņa precizitāte ir 32,7%.

"Wizards" komandā astoņiem spēlētājiem šobrīd jāievēro Covid-19 protokola noteikumi, un laukumā nevarēs doties Tomass Braients, Spensers Dinvidijs, Entonijs Džills, Rui Hačimura, Montrezls Herels, Ārons Holidejs, Rauls Netu un Bredlijs Vanameikers.

"Wizards" ar 18 uzvarām 36 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē.