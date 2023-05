Debija WNBA jāatliek: 'Wings' klubs aptur līgumu ar Laksu

Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Dalasas "Wings" ir apturējis līgumu ar latviešu spēlētāju Kitiju Laksu, informē vienība.

"Wings" savā paziņojumā akcentē, ka Laksa šo vasaru pavadīs Eiropā, lai izpildītu savas saistības šaipus okeānam, taču klubs patur tiesības uz šo basketbolisti WNBA kontekstā.

The Dallas Wings have suspended the WNBA player contract of Kitija Laksa, the team announced today.

