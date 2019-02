'Delfi' no Podgoricas: Vecvagars stāsta par karjeras svarīgāko spēli; spēlētāji mierīgi un apņēmīgi

Latvijas basketbola izlasē pirms Pasaules kausa izcīņas izšķirošās kvalifikācijas turnīra spēles pret Melnkalnes valstsvienību valda apņēmīgs un labs noskaņojums, tomēr nav aizmirsta arī spēles augstā likme. Valstsvienības galvenais treneris Arnis Vecvagars neslēpa, ka šī viņam būs svarīgākā spēle trenera karjerā.

Latvijas basketbola izlase Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra I apakšgrupas noslēdzošajā spēlē pirmdien pulksten 20:00 izbraukumā Podgoricā tiksies ar Melnkalnes valstsvienību. Lai kvalificētos finālturnīram, latviešiem vajadzīga uzvara vismaz ar deviņu punktu pārsvaru. Uz šo svarīgo maču Latvijas izlasei pievienojušies pieci spēlētāji no Eirolīgas klubiem. Tā gaitā portāls "Delfi" piedāvās spēles teksta tiešraidi.

"Komandā ir ļoti laba atmosfēra un lielāko daļu sava mājasdarba esam izpildījuši. Pirmdienas rīta treniņā vēl pieslīpēsim dažas nianses un domāju, ka būsim gatavi spēlei. Eirolīgas spēlētāji ir ar ļoti augstu motivāciju, un viņu gatavība ir augstākajā līmenī," pēc svētdienas treniņa Latvijas žurnālistiem stāstīja Vecvagars. "Jā, pilnīgi noteikti, ka šī ir svarīgākā spēle manā trenera karjerā. Par to nav nekādu šaubu. Arī lielākajai daļai no puišiem šī ir nebijusi iespēja kvalificēties Pasaules kausam. Mēs visi gaidām un ceram, jo tas ir mūsu sapnis. Es ļoti ceru, ka šis sapnis būs arī īstenība."

Latvijas izlases kapteinis Jānis Blūms arī pauda cerību, ka šai valstsvienības paaudzei izdosies nopelnīt ceļazīmi uz Pasaules kausu, jo šie spēlētāji ir veicinājuši šī sporta veida attīstību.

Latvijas izlasi gan piektdien aizvadītajā spēlē pret Spāniju, gan iepriekšējā mačā pret Melnkalni novembrī izšķirošajos brīžos iegāza cīņa par atlēkušajām bumbām pie sava groza. Šoreiz izlasei pievienojušies augumā raženie Rolands Šmits, Jānis Timma un Žanis Peiners, un pastāv cerība, ka tādējādi izdosies izlīdzināt cīņu šajā komponentā.

"Tas, ka mums pievienojušies augumā gari spēlētāji, noteikti ir plus, jo pagarina mūsu līniju. Ar svaigiem spēkiem mums ir jāgatavojas agresīvai spēlei," teica centra spēlētājs Mārtiņš Meiers, kurš iepriekšējā cīņā pret Melnkalni guva 27 punktus. "Mums iepriekšējās spēlēs bija situācijas, kad aizsardzībā samainījāmies, un mazajiem spēlētājiem bija grūti pretiniekus izspiest ārā. Melnkalnieši tomēr ir lieli, ieņem pozīciju un to izmanto. Varbūt mums, garajiem spēlētājiem, ātrāk vajadzēja atgriezties zem groza pēc metieniem."

"Mums vairākās pozīcijas klāt nākuši auguma centimetri, bet arī melnkalnieši ir fiziski ļoti spēcīgi," norādīja Peiners. "Mums galvenais būtu nezaudēt cīņā ar atlēkušajām bumbām, taču dominēt ar šo sastāvu mēs diez vai spēsim."

Cīņā par atlēkušajām bumbām jāpalīdz katram, kas atrodas laukumā, uzsvēra Vecvagars. "Basketbols ir tāda spēle, kurā cīņa par atlēkušajām bumbām nav atkarīga tikai no garajiem spēlētājiem, bet arī no ārējiem spēlētājiem. Par bumbām jācīnās visiem pieciem – tāds vienmēr bijis un būs uzstādījums. Cerams, ka šis sastāva papildinājums gan centimetru ziņā, gan variāciju ziņā atrisinās mums šo problēmu, kas mūs vajājis diezgan bieži," teica galvenais treneris.

Latvijas basketbolisti pēc svētdienas treniņa šķita ļoti mierīgi par to, ka nepieciešama uzvara ar deviņu punktu pārsvaru. Dairis Bertāns sacīja, ka, iespējams, žurnālisti par to domā vairāk nekā spēlētāji.

"Mums ir jāuzvar spēle un nevajag par tiem punktiem tagad domāt, jo tas mūs tikai lēnām noēdīs," piebilda viens no ilggadējiem valstsvienības līderiem Bertāns.

Aizvadītajā mačā pret Spāniju Latvijas basketbolisti vāji nospēlēja pirmās minūtes, tāpēc Vecvagars uzsvēra, ka svarīgi būtu uzķert spēles pavedienu ātri, jo tas veicinātu uzbrukumu realizāciju. Savukārt laba spēle uzbrukumā dotu arī dotu papildu enerģiju aizsardzībā. "Spēles ritms un labās emocijas ir ļoti svarīgas. Šie deviņi punkti šajos laikos, šajā basketbolā, nav nekas īpašs. Šie punkti varētu būt pāris minūšu jautājums," teica treneris. "Mums laika sagatavoties bija ļoti maz, taču šie spēlētāji iepriekš ir spēlējuši kopā ļoti daudz. To arī var redzēt pēc tiem dažiem treniņiem, kas ir aizvadīti. Treniņos viss izskatās ļoti labi."

"Spēles rezultātu izšķirs ļoti daudzi faktori – sākot no tā, kā aizies metieni, turpinot ar veiksmi un emocijām," turpināja Vecvagars. "Visus faktorus mēs paredzēt nevaram. Mēs varam tikai sagatavoties un centies izdarīt savu darbu pēc iespējas labāk."

Peiners Latvijas valstsvienībai pievienojās tikai Podgoricā, jo viņš vēl piektdien aizvadīja Eirolīgas spēli Stambulā, tomēr viņš bija apmierināts ar paveikto divu stundu garajā treniņā: "Jūtos gatavs. Svētdien sanāca labs treniņš, un vēl pirmdien iziesim cauri taktikai. Lielākā daļa kombināciju ir palikušas no iepriekšējām reizēm."

Savukārt Bertāns laukumā bieži vien ir ļoti emocionāls, tomēr šoreiz viņš norāda, ka svarīgi būtu saglabāt vēsu galvu, jo atmosfēra "Morača" sporta arēnā varētu būt nokaitēta, kas varētu ietekmēt arī tiesnešu darbu. "Mēs cīnāmies par vietu Pasaules kausā, tāpēc nekāda papildus motivācija nav vajadzīga. Zinot to, ka arēnā būs karsti, svarīgi būs, lai es un pārējie saglabātu vēsu prātu. Šādās arēnās tiesneši bieži vien mēdz pieņemt lēmumus par labu mājiniekiem, kas ir tikai normāli. Mums tam jābūt gataviem," sacīja Bertāns

"Mēs par to zinām, esam tam gatavi," par gaidāmo atmosfēru hallē teica Vecvagars. "Esam gatavi arī sliktākajiem scenārijiem, kas mūs šeit var sagaidīt. Mums spēlētāji ir gana pieredzējuši un spēlējuši skaļās arēnās, tāpēc to spiedienu viņi tik ļoti neizjutīs."

Latvijas izlases basketbolisti, runājot par Melnkalnes komandu, ļoti bieži piemin Bojana Dubļeviča vārdu, kurš ir šīs komandas līderis. Viņš vidēji spēlē Pasaules kausa kvalifikācijā guvis 19,6 punktus.

"Dubļevičs praktiski katrā spēlē gan klubā, gan izlasē samet tuvu pie 20 punktiem, viņam ir daudz basketbola ieroču, tāpēc uz viņu ir daudz kombināciju. Mēs pretī varam likt ātru spēli ar ātru pāreju uzbrukumā un daudziem precīziem trīspunktniekiem," sacīja Peiners, kurš arī atgādināja, ka naturalizētais amerikānis Dereks Nīdems aizvadīja ļoti labu spēli pret Ukrainu, gūstot 26 punktus.

To apstiprināja arī Meiers: "Viņš ļoti agresīvi uzbrūk, viņš ir ļoti ātrs un mums viņam ir jāpievērš vērība. Nevaram domāt tikai par garajiem. Tāpat viņiem ir arī metēji, kurus nevar atstāt brīvus."

Nīdems savu veiksmīgo spēli aizvadīja tad, kad Melnkalnes izlasei nevar palīdzēt pamatsastāva saspēles vadītājs Nikola Ivanovičs. "Domāju, ka katra spēlētāja izkrišana no sastāva paver iespēju citiem," sacīja Vecvagars. "Protams, ka viņiem ir augsta līmeņa spēlētāji, un, lai arī ir robs sastāvā, spēlē pret Ukrainu viņi to veiksmīgi aizlāpīja. Cerams, ka mums tas būs plus, ka viņiem augsta līmeņa saspēles vadītājs izkritis no sastāva."

Lai arī Peiners sacīja, ka Melnkalnes līdzjutēji gaidāmajā mačā varētu būt agresīvāk noskaņoti nekā tas ierasts spēlēs Rīgā, tomēr viņš neprognozēja, ka atmosfēra būs, tik traka.

"Komandā mums ir noskaņojums labs," noslēgumā sacīja Meiers. "Kā var nebūt labs noskaņojums, ja esam atbraukuši uz Latvijas izlasi."