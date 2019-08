Desmitā 'Krastu mača' 'slam dunk' konkursā piedalīsies pasaules labākie 'dankeri'

17. un 18. augustā notiekošajā desmitajā tradicionālajā diennakts basketbola turnīrā "Krastu mačs" startēs ne vien pašmāju labākie basketbolisti, bet arī dalībnieki no dažādām pasaules valstīm, to skaitā viens no šī brīža spilgtākajiem dankeriem Aizeja Rivera no Puertoriko, vēsta pasākuma organizētāji.

Pasākums tā pirmajā dienā tiks atklāts plkst. 13.00 ar "Sportland Slam Dunk" jeb konkursu bumbas triekšanā grozā no augšas. Tajā piedalīsies un par galveno balvu –1400 eiro – sacentīsies Latvijas pārstāvis, viens no pasaules labākajiem "dankeriem" Kristaps Dārgais, Konors Bārts un Maksvels Pīrss no ASV, Sīdžejs Čempions no Lielbritānijas, kā arī viens no spilgtākajiem "dankeriem" pasaulē Aizeja Rivera.

Konkurenci pretiniekiem sastādīs divkārtējais šī konkursa uzvarētājs lietuvietis Gedimins Žitlinsks. Savukārt žūrijas sastāvā būs tādi basketbola jomas pārstāvji kā Anžejs Pasečņiks, Kaspars Kambala un Gunta Baško.

Plānots, ka "Krastu mača" pirmajā norises dienā plkst. 14.00 klātesošos basketbola cienītājus priecēs "PATA kokmateriāli" trīs punktu metienu konkurss, kur par 1400 eiro balvu sacentīsies Latvijas labākie basketbolisti, tostarp Kitija Laksa no Latvijas sieviešu basketbola komandas "TTT Rīga".

Tāpat konkursā startēs arī "Rīga Ghetto Basket" 3x3 spēlētāji Edgars Krūmiņš, Artūrs Strēlnieks un Nauris Miezis, "VEF Rīga" leģionāri Ronalds Karijs un Lesters Medfords, kā arī Uģis Pinete, Mārtiņš Šteinbergs, Kaspars Vecvagars un Roberts Blūms.

Savukārt plkst. 15.00 ar basketbola kluba "VEF Rīga" spēli pret "Ghetto Family" sāksies desmitais diennakts basketbola turnīrs. To atklās Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs, bet simboliskajā iemetienā piedalīsies Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš. Spēles puslaika pārtraukumā ar muzikālu priekšnesumu uzstāsies "Ghetto Dance Academy".

Turnīra otrajā dienā plkst. 12.00 notiks "VEF Rīga" metienu konkurss, kurā piedalīsies Latvijas basketbola čempionvienības "VEF Rīga" jaunieguvums Jānis Blūms kopā ar dēlu Robertu Blūmu. Savukārt plkst. 13.00, pirms turnīru noslēdzošās politiķu spēles, norisināsies "USMA Skill Challenge" jeb prasmju izaicinājumu konkurss, kur viens no favorītiem būs "Rīga Ghetto Basket" 3x3 spēlētājs Kārlis Lasmanis.

Abās pasākuma dienās apmeklētājiem būs iespēja piedalīties atraktīvos "Helio" skatītāju konkursos, kā arī sacensties "Mākslai vajag telpu" tālmetienu no laukuma centra konkursā, par precīzu metienu balvā saņemot 100 eiro.

"Krastu mačs" ir diennakts basketbola turnīrs, kurā tradicionāli piedalās un savā starpā sacenšas Daugavas labā un kreisā krasta iedzīvotāji. Deviņu gadu laikā, kopš noris turnīrs, kopvērtējumā ar 5:4 vadībā izvirzījušies Daugavas kreisā krasta basketbolisti.

Tradicionāli ik gadu uzvarētāju komanda iegūst ceļojošo kausu, kura autors ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, tēlnieks Aigars Bikše. Dalība turnīrā ir bez maksas, un katrs dalībnieks saņem unikālu spēles kreklu: kreisais krasts – baltā, bet labais – melnā krāsā. Kreklu dizaina autors arī šogad būs mākslinieks Kristians Brekte.