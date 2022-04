Dignai Strautmanei 'double-double' arī otrajā spēlē Austrālijas otrajā līgā

Latvijas basketboliste Digna Strautmane piektdien pēc spēka otrajā Austrālijas līgā (NBL1) iekrāja "double-double" un bloķēja četrus pretinieču metienus, palīdzot viņas viņas pārstāvētājai Ringvudas "Hawks" komandai izcīnīt uzvaru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Hawks" sezonas otrajā spēlē viesos ar rezultātu 55:39 (17:6, 13:14, 13:10, 12:9) pieveica Melburnas "Knox Raiders" komandu.

Strautmane laukumā bija nepilnas 36 minūtes, kuru laikā guva 11 punktus, realizējot trīs no septiņiem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, trīs reizes pārtvēra bumbu, divas reizes pārkāpa noteikumus, sakrāja pozitīvu +/- rādītāju (+18) un ar 21 efektivitātes koeficienta punktu bija mača produktīvākā spēlētāja.

Uzvarētāju rindās rezultatīvākā ar 12 punktiem bija Marena Vitle.

Jau ziņots, ka ceturtdien debijas mačā Strautmane guva 17 punktus, izcīnīja 11 bumbas zem groziem un bloķēja astoņus metienus.

Iepriekšējos piecus gadus Strautmane pavadīja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA).

Austrālijas pēc spēka otrā līga ir sadalīta sešās divīzijās un Melburnas pievārtē bāzētā "Hawks" komanda spēlē Dienvidu divīzijā