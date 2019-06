Dikeulakas meistarklase Latvijas izlasei sagādā svarīgu uzvaru sieviešu 'Eurobasket' turnīrā

Latvijas sieviešu basketbola izlase piektdien Rīgā notiekošā Eiropas čempionāta jeb "Eurobasket" sievietēm otrajā A apakšgrupas mačā ar rezultātu 82:74 pārspēja Ukrainas valstsvienību.

Elīna Dikeulaka šajā mačā izcēlās ar 33 punktiem, septiņām rezultatīvām piespēlēm un sešām atlēkušajām bumbām, Zenta Meļņika viņai piebalsoja ar 18 punktiem, savukārt Ieva Pulvere un Kate Krēsliņa guva pa 10 punktiem. Ukrainas izlasē 28 punktus sameta Aļina Jagupova, kurai arī septiņas piespēles un astoņas atlēkušās bumbas, bet Oļesja Malašenko izcēlās ar 19 punktiem.

Spēles pirmā ceturtdaļa aizritēja līdzīgā cīņā, un Latvijas izlase pēc nospēlētām 10 minūtēm bija vadībā ar 15:14. Otro ceturtdaļu ukrainietes sāka ar septiņiem gūtiem punktiem pēc kārtas, tomēr no šī nelielā trieciena Latvija atguvās un drīz jau bija vadībā ar 26:22. Līdz pirmā puslaika noslēgumam, pateicoties Dikeulakas 20 gūtajiem punktiem, izdevās pārsvaru pieaudzēt līdz septiņiem punktiem – 41:34.

Otrajā puslaikā latvietēm izdevās kontrolēt spēles gaitu, un zem groza ļoti labi darbojās Meļņika, kura guva punktus pēc komandas biedreņu piespēlēm. Lai arī Jagupova ar trakiem metieniem centās mainīt spēles gaitu, taču viņai tas neizdevās.

Šī uzvara Latvijas izlasei ļauj saglabāt cerības uz iekļūšanu turnīra izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā. Latvijas izlase ceturtdien turnīra pirmajā spēlē piedzīvoja zaudējumu Lielbritānijai, bet svētdien spēkosies ar Spānijas valstsvienību.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

‘Eurobasket’ sievietēm Rīgā: Latvija – Ukraina

Ukrainas izlasē 28 punktus sameta Aļina Jagupova, kurai arī septiņas piespēles un astoņas atlēkušās bumbas, bet Oļesja Malašenko izcēlās ar 19 punktiem.

Elīna Dikeulaka šajā mačā izcēlās ar 33 punktiem, septiņām rezultatīvām piespēlēm un sešām atlēkušajām bumbām, Zenta Meļņika viņai piebalsoja ar 18 punktiem, savukārt Ieva Pulvere un Kate Krēsliņa guva pa 10 punktiem.

Latvija - Ukraina 82:74. Spēle noslēgusies!Pulvere iemeta vienu trim soda metieniem, Jagupova ātri guva punktus Ukrainai. Pamatlaiks noslēdzās ar Brumermanes gūtiem punktiem pēc izcīnītas atlēkušās bumbas.

79:72Jagupova iemeta abus soda metienus, kam sekoja Strautmanes rupja kļūda. Ar to neveiksmes nebeidzās, jo Bilocerkivska iemeta tālmetienu ar piezīmi, taču soda metienu netrāpīja. Dikeulaka ukrainietes atdzesēja ar tālmetienu, tomēr pretinieces ar labu izspēli uz groza apakšu guva punktus,

76:65Meļņika guva divus punktus ar soda metieniem, bet Jagupova "ielādēja" vēl vienu tālmetienu. Meļņika pēcāk trāpīja āķa un pustālo metienu, saglabājot Latvijai drošāku pārsvaru.

https://twitter.com/EuroBasketWomen/status/1144652412898050048

Jagupovu no metiena šķietami nevar atturēt nekas. Ukrainiete bija trāpījusi divus no 13 tālmetieniem, tomēr pārdroši izpildīts tiek arī četrpadsmitais. Tas ir precīzs, un trīspunktnieku precizitāte pretinieču līderei uz visu spēli pakāpjas līdz 21,4%.

70:62Krēsliņa guva trīs punktus no tālās distances, bet Udodenko atbildēja ar diviem punktiem no groza apakšas. Krēsliņai izcēlās arī pustālo metienu, savukārt Jagupova precīzi noslēdza pretuzbrukumu. Pīlābere saņēma piespēli no Dikeulakas un guva divus punktus, taču Jagupova šoreiz atbildēja ar tālmetienu.

63:55Malašenko un Krēsliņa izpildīja soda metienus, bet latvietei neizdevās trāpīt abus, viņa atkal realizēja vienu. Tad Jagupova izcēlās ar sarežģītā veidā gūtiem diviem punktiem, taču viņa netrāpīja nopelnīto soda metienu. Ukrainietes labi cīnījās zem groza un izcīnīja atlēkušās bumbas, un Raduloviča arī guva grūtus divus punktus, kā arī realizēja soda metienu.

Kristīne Vītola un komandas ārsts Mārtiņš Pulveris, vēzējot dvieļus, atdzesē sagurušo Paulu Strautmani.

62:48Meļņika atkal lieliski nospēlēja uzbrukumā zem groza, bet pēc labas aizsardzības latvietes nesavtīgi izspēlēja uzbrukumu, ko atkal noslēdza Meļņika.

Sākusies 4. ceturtdaļa.

58:48. Noslēgusies 3. ceturtdaļa. Naumenko pēc muļķīgas Meļņikas piezīmes iemeta vienu soda metienu, bet ceturtdaļas pēdējās sekundēs Dikeulaka guva savu 30. punktu spelē.

56:47Dikeulaka guva četrus punktus pēc kārtas, bet pēc minūtes pārtraukuma Latvija noturēja aizsardzību visas 24 sekundes.

52:47Ukrainas izlasē savainojumu guva Olhuvika, bet laukumā abas komandas apmainījās precīziem tālmetieniem, Latvijas komandā precīzi metot Jākabsonei. Ukrainas izlases spēlētāja bija precīza no pustālās distances, kam sekoja arī Malašenko divi punkti no groza tuvuma.

Aktīva aizsardzība un liels spiedien uz Ukrainas līderi Jagupovu piespiež viešņām pieļaut padaudz kļūdu. Jagupovai pagaidām piecas rezultatīvas piespēles, bet veselas sešas kļūdas.

49:40Dikeulaka realizēja pustālo pēc dribla, Jagupova atbildēja ar tālmetienu, savukārt mirkli vēlāk Dikeulaka trāpīja abus soda metienus.

45:37 Pirmajā minūtē abas komandas punktus neguva, bet tad Meļņika labi ierāvās, saņēma bumbu un meta precīzi. Ukrainiete Bilocerkivska uzbrukuma pēdējās sekundēs trāpīja metienu, tomēr Meļņika atkal bija precīza no tuvas distances.

Sācies 2. puslaiks!

Latvijas izlase pirmajā puslaikā pieļāvusi 13 kļūdas jeb tieši uz pusi mazāk nekā pašā paviršākajā sagatavošanās cikla spēlē, kad pret Spāniju tika veiktas 26 kļūdas. Mazs mierinājums gan tas, ka Ukrainas valstsvienība kļūdījusies veselas 11 reizes.

Dikeulaka pirmajā puslaikā dominēja ar 20 punktiem, bet Ieva Pulvere pievienoja 11 punktus. Ukrainas izlases līdere Aļina Jagupova guvusi 11 punktus un izdarījusi piecas piespēles, bet Oļesja Malašenko pievienoja 10 punktus.

Latvija - Ukraina 41:34. Noslēdzies 1. puslaiks. Dikeulaka pārtvēra bumbu un aizskrēja viena pret grozu, gūstot divus punktus, bet Malašenko atbildēja ar pustālo metienu. Pirmais puslaiks noslēdzās ar Krēsliņas tālmetienu līdz ar beigu sirēnu.

36:32Dikeulaka turpināja uguņot un iemeta tālmetienu, bet ukrainietes atkal spēja atbildēt ar savu rezultatīvo uzbrukumu. Pulvere saņēma bumbu no Dikeulakas un realizēja pustālo. Jagupova bija precīza no soda metienu līnijas, bet Krēsliņa trāpīja tikai vienu no diviem.

30:28Latvijas izlasei uzbrukums izvērtās haotisks, bet tad Jagupova viegli tika līdz grozam. Vēl viens minūtes pārtraukums Latvijas izlasei.

30:26Ukrainietes divus punktus atguva, bet Dikeulaka ar soda metieniem un noslēgtu pretuzbrukumu panāca +6 Latvijas izlasei. Malašenko iemeta sarežģītu metienu pāri rokām groza tuvumā, neļaujot Latvijai atrauties.

https://twitter.com/EuroBasketWomen/status/1144635028145524736

26:22Dikeulaka ar soda metieniem atguva Latvijas izlasei vadību, mirkli vēlāk Pulvere iemeta metienu no tālās distances

Raduloviča ar nesportisku piezīmi apturēja Dikeulakas gājienu uz grozu pretuzbrukumā.

21:22Abu komandu basketbolistes vairākos uzbrukumos punktus neguva, bet Pulvere ar caurgājienu turpināja deldēt pretinieču pārsvaru. Udodenko pēc savāktas atlēkušās bumbas uzbrukumā iemeta vienu no diviem soda metieniem, savukārt Pulvere ar pustālo deficītu samazināja līdz minimumam.

Valstsvienība jau pieļāvusi deviņas kļūdas spēles pirmajās 14 minūtēs. Lieku reizi var atgādināt, ko pēc zaudējuma Lielbritānijai teica treneris Zībarts: "Domāju, ka spēles liktenis tika izlemts trešajā ceturtdaļā, kad pieļāvām smagas kļūdas. Lielbritānija guva 21 punktu pēc mūsu kļūdām, bet mēs tikai deviņus. Tā ir 12 punktu atšķirība. Dažas kļūdas radās, veicot ne pārāk gudrus lēmumus. Tās mums jāizslēdz un jāspēlē stabilāk."

17:21Ukrainietes ceturtdaļas ievadā guva septiņus punktus pēc kārtas, bet Jākabsone apturēja pretinieču izrāvienu. Tiesa, bez Dikeulakas uzbrukums Latvijas izlasei pamatīgi buksēja.

Sākusies 2. ceturtdaļa.

15:14. Noslēgusies 1. ceturtdaļa. Meļņika ieguva bumbu zem groza un atguva vadību Latvijas izlasei līdz ar ceturtdaļas beigu sirēnu.

13:14Pēc minūtes pārtraukuma Meļņika izcēlās ar āķa metienu, tad latvietes atkal noturēja aizsardzību, Dikeulaka metās pretuzbrukumā un guva divus punktus. Ukrainiete Malašenko atlēcienā uz aizmuguri trāpīja metienu, tam sekoja Radulovičas 2+1 punktu gājiens.

Arīdzan šodien trenera Mārtiņa Zībarta štābs parūpējies par dažādiem aizsardzības risinājumiem. Treneris aktīvi soļo gar sānu līniju, ik pa laikam mainot risinājumus šajā laukuma pusē. Ukrainas izlase pēdējos uzbrukumos mazliet iestrēgusi, cenšas to atrisināt ar daudz nesagatavotiem tālmetieniem. Pretinieces trāpījušas vienu no astoņiem trīspunktniekiem.

9:9Ilgāku laiku punktus komandas neguva, bet tad ātrā uzbrukumā Dikeulaka pēc piespēles no Dignas Strautmanes realizēja tālmetienu, izlīdzinot rezultātu. Divreiz Latvijas izlase teicami nospēlēja aizsardzībā.

6:9Latvijai ar otrās un trešās iespējas uzbrukumiem neizdevās gūt punktus, bet Ukraina savā uzbrukumā uzreiz izspēlēja uz Jagupovu, kura stājās uz soda metienu līnijas, taču iemeta vienu no diviem. Pāris sekundes vēlāk Dikeulaka tika pie diviem soda metieniem, un šoreiz bija precīza.

Pēc nepilnām četrām nospēlētām minūtēm Strautmani nomaina Krēsliņa. Viņai arī tālāk nodota Jagupovas segšanas stafete.

Strautmane pamatpiecniekā aizstājusi Kati Krēsliņu, kurai vakar bija sākotnēji uzticēts smagākais uzdevums aizsardzībā (Līdhemas segšana). Jagupovas segšana pagaidām bijusi tieši Strautmanes atbildība.

4:8Brumermane izprovocēja pretinieču kļūdu, bet tad uzbrukumā saņēma piespēli un pēc apgrieziena guva divus punktus. Jagupova atbildēja ar tālmetienu, bet mirkli vēlāk viņa pārtvēra bumbu, guva divus punktus un realizēja soda metienu.

2:2Ukrainietes guva punktus jau pirmajā uzbrukumā, bet Dikeulaka atbildēja ar caurgājienā gūtiem diviem punktiem un nopelnītu soda metienu, kuru realizēt neizdevās. Mirkli vēlāk Brumermane neiemeta no groza apakšas, bet arī pretinieču līdere Jagupova bija neprecīza.

Spēle sākusies!

Latvijas izlases sākumsastāvs: Elīna Dikeulaka, Ieva Pulvere, Paula Strautmane, Aija Brumermane, Karlīna Pīlābere.

Kristīne Vītola uz spēli ieradusies izlases iesildīšanās kreklā un to pavadīs uz soliņa. Spēlētājai notīts kreisās kājas ikra muskulis. Vītola kopā ar pārējo komandu devusies nostāties gar laukumu, lai būtu daļa no komandas pirms spēles pieteikšanas rituāla.

Valstsvienību iesildīšanās laikā enerģiski uzmundrina Ilze Jākobsone. Saspēles vadītāja vakar laukumā tā arī nedevās, bet visas spēles garumā bija, iespējams, skaļākā uz rezervistu soliņa.

Tikmēr Latvijas izlasē turpinās neveiksmes ar savainojumiem. Jau pirms turnīra no sastāva izkrita tādas spēlētājas kā Kitija Laksa, Aija Putniņa, kā arī atteica Anete Šteinberga, bet pirmajā turnīra spēlē nopietnu savainojumu guva arī Kristīne Vītola. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/vitolai-ikra-muskula-plisuma-del-eiropas-cempionats-nosledzies.d?id=51229801

Ukrainas izlase kopš triumfa 1995. gada Eiropas čempionātā nav ieņēmusi augstāku vietu par desmito. Vairākas izlases spēlētājas pārstāv spēcīgas Eiropas līgas, bet par komandas līderi uzskatāma Aļina Jagupova, kura ar 21,3 punktiem vidēji spēlē bija rezultatīvākā čempionāta spēlētāja 2017. gadā. Viņa mačā pret Spāniju guva 38 punktus.

Savukārt Ukrainas izlase piedzīvoja nespēja turēt līdzi iepriekšējā turnīra čempionēm spānietēm. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/spanijas-basketbolistes-kontinenta-titula-aizstavesanu-sak-ar-graujosu-uzvaru.d?id=51228613

Turnīra pirmajā mačā Latvijas izlase trešajā ceturtdaļā pieļāva pretinieču 16 punktu izrāvienu un piedzīvoja zaudējumu Lielbritānijai. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latvijas-basketbolistes-paliek-bez-vitolas-un-ec-ievada-sagurst-pec-lielbritanijas-varena-izraviena.d?id=51227783

Latvijas sieviešu basketbola izlase piektdien turpina Rīgā notiekošo Eiropas čempionātu, aizvadot maču pret Ukrainas valstsvienību. Abas komandas turnīra pirmajās spēlēs piedzīvoja zaudējumus. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latvijas-basketbolistem-eurobasket-svariga-cina-pret-ukrainu.d?id=51228753