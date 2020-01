Dikeulaku spēlē bez atpūtas un gūst 30 punktus Turcijā

Latvijas basketboliste Elīna Dikeulaku piektdien guva 30 punktus Turcijas čempionāta mačā, sekmējot Adanas ASKI komandas panākumu savā laukumā.

Adanas basketbolistes viesos ar rezultātu 97:93 (23:24, 26:13, 17:27, 31:29) pārspēja kādreizējo Eirolīgas ceturtdaļfinālisti Kajseri "Bellona".

Dikeulaku laukumā pavadīja visas 40 minūtes, kuru laikā realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, sešus no 12 tālmetieniem un astoņos no desmit "sodiņiem".

Tāpat viņa izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, veica deviņas rezultatīvas piespēles, pieļāva septiņas kļūdas, pārtvēra divas bumbas, trīs reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja deviņas piezīmes, tiekot pie 27 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija labākais rezultāts komandā.

Latviete ar 30 punktiem bija mača rezultatīvākā spēlētāja, 29 punktus guva viņas komandas biedrene Aleksisa Prinsa, bet pretiniecēm 28 punkti un 14 atlēkušās bumbas bija Lucai Ivankovičai.

Aijas Putniņas pārstāvētā Ankaras "Čankaja Universitesi" komanda Turcijas čempionātā ar astoņām uzvarām 13 spēlēs ieņem piekto vietu, bet Adanas ASKI ar septiņiem panākumiem 16 mačos ir devītā starp 13 vienībām.