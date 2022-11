Dončiča tālmetiens nodrošina 'Mavericks' uzvaru pār 'Clippers'

Luka Dončičs naktī uz trešdienu iemeta 35 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, kamēr Dāvja Bertāna pārstāvētā Dalasas "Mavericks" komanda Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā svinēja panākumu.

"Mavericks" savā laukumā ar 103:101 (30:15, 24:17, 15:33, 34:36) uzvarēja Losandželosas "Clippers", svinot astoto uzvaru 13 spēlēs, kas Rietumu konferencē ļauj atrasties augstajā piektajā vietā.

Bertāns turpina atkopties no ceļgala savainojuma, taču basketbolists ar šo nedēļu ir atgriezies pilnvērtīgos "Mavericks" treniņos, tādējādi viņš jau drīzumā varētu aizvadīt savu pirmo spēli sezonā.

Pirmajā puslaikā "Mavericks" ieguva pat 25 punktu pārsvaru, taču otrajā spēles pusē tas tika pazaudēts, "Clippers" vienībai arī izvirzoties vadībā. Mača izskaņā cīņa ritēja punkts punktā, bet 27 sekundes līdz pamatlaika beigām sarežģītu tālmetienu realizēja Dončičs, tobrīd panākdams 102:98 un nodrošinādams mājiniekiem uzvaru.

Clippers seem to have forgotten that's Luka's favorite spot 🤷‍♂️#MFFL

(via @BallySportsSW)pic.twitter.com/BfHwbnRj2v