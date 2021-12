Dončičs treniņnometnē atkal ieradies teju 120 kilogramus smags

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas "Mavericks" zvaigzne Luka Dončičs kārtējo reizi klubam pievienojies sliktā funkcionālā gatavībā, medija ESPN raidījumā "The Lowe Post" uzsvēra žurnālists Tims Makmāns.

Viena no potenciāli spēcīgākajām Rietumu konferences vienībām Dalasas "Mavericks", kuru pārstāv arī Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis, uzvarējusi vien 11 no pirmajām 23 spēlēm. Raidījumā "The Lowe Post" žurnālisti Zaks Lovs un Tims Makmāns uzskaitīja vairākus iemeslus, kāpēc tā noticis. Komanda neveiksmīgi izpildījusi tālmetienus, pavirši atgriežas aizsardzībā, kā arī lēnīgi spēlē uzbrukumā.

Lai gan 2,01 metrus garais Luka Dončičs nav vienīgais atbildīgs par komandas nepārliecinošo sezonas ievadu, abi autori ir vienisprātis, ka arī komandas līderis pagaidām nespēlē pietiekami augstā līmenī. To, iespējams, galvenokārt ietekmējusi viņa šī brīža sportiskā forma.

"Luka Dončičs šosezon nav bijis tuvu saviem standartiem," izteicās Makmāns. "Daļēji varam runāt par "plašuma" trūkumu laukumā, puišu neprecīzi izpildītajiem metieniem un citiem argumentiem. Taču viņam jāpārstāj pievienoties komandai, sverot vairāk nekā 260 mārciņas [117,9 kilogrami], un tad caur spēlēm atgūstot sportisko formu. Tas nevar būt ikgadējs sižets."

Žurnālistam vairāki avoti apstiprinājuši, ka Dončičs arī pirms 2020./2021. gada sezonas treniņnometnē ieradies, sverot vairāk nekā 260 mārciņas.

"Tas, ka viņš ieradās sliktā fiziskā formā, mani pārsteidza. Viņš pēc izslēgšanas spēlēm uzreiz devās uz Slovēnijas izlases treniņnometni. Olimpisko spēļu atlases turnīrā un olimpiskajās spēlēs viņš bija lielisks. Viņam nebija daudz brīvā laika, bet acīmredzot viņš to patiesi izbaudīja," turpināja žurnālists.

NBA leģenda Redžijs Millers otrdien televīzijas kanālā TNT komentēja "Mavericks" un "Nets" spēli, kritizējot Dončiču par viņa lieko svaru. Tālab arī pašam basketbolistam pēc mača tika vaicāts par šo tematu.

"Zinu, ka varu labāk. Man bija gara vasara. Pēc olimpiskajām spēlēm paņēmu trīs brīvas nedēļas, un mazliet atslābu. Varbūt par daudz. Man jāatgriežas pareizajās sliedēs," noteica 22 gadus vecais spēlētājs.

Makmāns, kā arī citi Ziemeļamerikas mediju pārstāvji jau iepriekš norādījuši uz Dončiča ieradumu sezonu uzsākt ar lieko svaru. ESPN autors to minējis gan slovēņa debijas gadā, kad "Mavericks" kluba vadība nav bijusi apmierināta par viņa funkcionālo gatavību sezonai, gan pirms pagājušās sezonas. Žurnālists gan steidz atgādināt, ka šajos gadījumos basketbolists tāpat aizvadīja lieliskas sezonas.

"Gluži kā pērn, mēs pacelsim galvas, un Luka spēlēs kā viens no labākajiem spēlētājiem līgā [...] Viņš ir vienīgais iemesls, kāpēc "Mavericks" ir jebkādas cerības būt vērā ņemamai komandai," izteicās Makmāns.

Abi žurnālisti jau pērn uzsvēra, ka Dončičs ļoti daudz runā ar tiesnešiem. Toreiz šī atziņa izpelnījās smagu kritiku no "Mavericks" kluba īpašnieka Marka Kjūbana, lai gan pats basketbolists vēlāk nevairījās atzīt, ka tā ir daļēja patiesība.

Šis basketbolista ieradums novērojams joprojām, kā arī bieži attur viņu no atgriešanās aizsardzībā. Turklāt spēlētāju par to sarunā ar medijiem šosezon kritizēja Dalasas kluba galvenais treneris Džeisons Kids. Tiesa, Dončičs – kurš pērn nekautrējās atklāti izaicināt Riku Kārlailu – un citi spēlētāji novērtē Kida pieeju veidot atvērtu komunikāciju ar basketbolistiem.

"Viņi divas vai trīs uzvaras izcīnījuši tikai tāpēc, ka Dončičs spēļu pēdējās sekundēs trāpīja svarīgus metienus," uzsvēra Lovs. "Jā, viņa statistika ir līdzīga, bet metienu precizitāte ir kritusi, gluži kā viņa kustības ātrums ir lēnāks."

Žurnālists uzsvēra, ka Dalasas komanda ir pēdējā vietā līgā izpildītajos metienos no groza apakšas. "Mavericks" vidēji spēlē tiek pie 22,0 šādiem metieniem, kamēr līgas līderi Hjūstonas "Rockets" izpilda 35,3 metienus no groza apakšas. Arīdzan Luka Dončičs retāk nekā iepriekšējās trīs sezonās uzbrūk no ļoti tuvas distances.

"Lukam nav tas pats starta ātrums, kāds viņam bija pērn, kad viņš atguva sportisko formu. Sliktāks "plašums" laukumā, lēnāks starta ātrums – tādā gadījumā grūti tikt līdz grozam," piebilda Makmāns.

Dalasas komanda ar 11 uzvarām 23 spēlēs ieņem septīto vietu Rietumu konferencē. Vienība trešdien viesojas Memfisā, kur tiksies ar ceturtajā vietā esošo "Grizzlies" vienību (14 uzvaras 24 mačos).