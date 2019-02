Drafta talants Viljamsons gūst ceļgala savainojumu, izjūkot apavam

Gaidāmā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) drafta potenciālā pirmā izvēle Zaions Viljamsons guvis labā ceļgala savainojumu, pārstāvot Djūkas Universitāti Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) spēlē.

Viljamsons, kurš ar komandas biedru R.Dž. Baretu atrodams drafta prognožu galvgalī, laukumu jau pameta spēles pirmajā minūtē, kad, viņam paslīdot, izjuka viņa labās kājas basketbola apavs.

Djūkas galvenais treneris Maiks Kržiževskis atklājis, ka spēlētājs pārcietis mērenu ceļgala sastiepumu, vēsta AP žurnālists Tims Rejnoldss.

Viljamsons neveiksmi piedzīvoja, spēlējot NBA komandas Oklahomsitijas "Thunder" zvaigznes Pola Džordža sērijas personalizētos apavos.

"Mēs esam noraizējušies un novēlam Zaionam ātru atveseļošanos. Mūsu produktu kvalitāte ir pats svarīgākais. Lai gan šis ir viens, atsevišķs negadījums, strādājam, lai saprastu problēmas cēloni," paziņojis pats sporta apģērbu uzņēmums.

Atbalstu basketbolistam sociālajās vietnēs pauduši dažādi sabiedrībā ļoti labi zināmi cilvēki.

Bijušais ASV prezidents Baraks Obama savā novēlējumā uzsvēris, ka Zaions ne tikai lieliski spēlē basketbolu, bet arī ir lielisks cilvēks.

Zion Williamson seems like an outstanding young man as well as an outstanding basketball player. Wishing him a speedy recovery.