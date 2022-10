Dubaija turpina pārrunas par pievienošanos ULEB Eirolīgai

Apvienoto Arābu Emirātu komerciālais centrs Dubaija turpina pārrunas ar ULEB Eirolīgu par potenciālu spēļu uzņemšanu un pievienošanos līgai, pirmdien atklāja topošās komandas izveidotājs Abdullāhs Al Nabodahs.

Al Nabodahs, kurš ir dibinātājs un prezidents topošajai Dubaijas basketbola komandai, neslēpa, ka oktobra sākumā sarunas ar 13 Eirolīgas klubiem, kuriem pieder daļa akciju, noritējusi veiksmīgi.

"Pārrunas ar Eirolīgu sākās apmēram pirms astoņiem mēnešiem, un to mērķis ir turnīrā iekļaut komandu no Dubaijas, kā arī šajā pilsētā uzņemt daļu no spēlēm," stāstīja Al Nabodahs, kurš ir arī bijušais Dubaijas futbola kluba prezidents.

"Pagaidām vēl nav nekas oficiāli noslēgts, taču viss turpinās," viņš piebilda. "Šobrīd visas pārrunas sliecas uz pozitīvo pusi."

Al Nabodahs noliedza baumas, ka viņš ir piedāvājis 50 līdz 60 miljonus eiro par turnīra nosaukuma maiņu, kas šobrīd pieder "Turkish Airlines".

Eirolīga, kas sevi pozicionē kā otru spēcīgāko pasaules basketbola līgu pēc Nacionālās basketbola asociācijas (NBA), ir Eiropas spēcīgākās klubu sacensības, kurās desmit reizes ir triumfējusi Madrides "Real" vienība.

Tāpat šomēnes Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsēta Abū Dabī uzņēma NBA pirmssezonas maču starp Atlantas "Hawks" un Milvoki "Bucks", kas bija pilnībā izprādots.